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МВД поможет получить гражданство мужчине, переехавшему из Германии
МВД поможет получить гражданство мужчине, переехавшему из Германии - РИА Новости, 15.04.2025
МВД поможет получить гражданство мужчине, переехавшему из Германии
МВД РФ окажет помощь в получении российского гражданства переехавшему из Германии Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:53:00+03:00
2025-04-15T21:53:00+03:00
2025-04-15T22:08:00+03:00
германия
россия
европа
ирина волк
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МВД РФ окажет помощь в получении российского гражданства переехавшему из Германии Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель министерства Ирина Волк."Диалог между президентом и гражданином Германии состоялся сегодня с помощью видеосвязи во время расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации. Максим Житников рассказал о том, что переехал в Россию из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Он женат на гражданке России, у них в семье двое детей. Опасение за их судьбу сподвигло мужчину принять решение о переезде", - написала Волк в Telegram-канале.В настоящее время гражданин Германии живет и работает во Владимирской области, однако зарегистрирован он на территории Пермского края. Тем не менее, полицейские готовы оказать переселенцу всю необходимую помощь. Вопрос о получении им российского гражданства поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России.
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Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область
Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область
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германия, россия, европа, ирина волк, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Германия, Россия, Европа, Ирина Волк, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД поможет получить гражданство мужчине, переехавшему из Германии
МВД поможет получить гражданство мужчине из Германии, с которым поговорил Путин