https://ria.ru/20250415/mvd-2011464549.html

МВД поможет получить гражданство мужчине, переехавшему из Германии

МВД поможет получить гражданство мужчине, переехавшему из Германии - РИА Новости, 15.04.2025

МВД поможет получить гражданство мужчине, переехавшему из Германии

МВД РФ окажет помощь в получении российского гражданства переехавшему из Германии Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:53:00+03:00

2025-04-15T21:53:00+03:00

2025-04-15T22:08:00+03:00

германия

россия

европа

ирина волк

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МВД РФ окажет помощь в получении российского гражданства переехавшему из Германии Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель министерства Ирина Волк."Диалог между президентом и гражданином Германии состоялся сегодня с помощью видеосвязи во время расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации. Максим Житников рассказал о том, что переехал в Россию из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Он женат на гражданке России, у них в семье двое детей. Опасение за их судьбу сподвигло мужчину принять решение о переезде", - написала Волк в Telegram-канале.В настоящее время гражданин Германии живет и работает во Владимирской области, однако зарегистрирован он на территории Пермского края. Тем не менее, полицейские готовы оказать переселенцу всю необходимую помощь. Вопрос о получении им российского гражданства поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России.

https://ria.ru/20250415/adaptatsiya-2011425806.html

германия

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область 2025-04-15T21:53 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, европа, ирина волк, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)