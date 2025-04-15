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МВД приняло тысячное заявление от иностранцев, разделяющих ценности России - РИА Новости, 15.04.2025
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19:07 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/mvd-2011439612.html
МВД приняло тысячное заявление от иностранцев, разделяющих ценности России
МВД приняло тысячное заявление от иностранцев, разделяющих ценности России - РИА Новости, 15.04.2025
МВД приняло тысячное заявление от иностранцев, разделяющих ценности России
МВД РФ приняло тысячное заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, сообщила... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:07:00+03:00
2025-04-15T19:07:00+03:00
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чехия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МВД РФ приняло тысячное заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. "МВД России принято 1000-е заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности. Тысячным желающим получить разрешение на временное проживание стал гражданин Чехии, который выбрал своим новым домом город Санкт-Петербург", - написала Волк в Telegram-канале. В ведомстве напомнили, что указом президента РФ от 19 августа 2024 г. № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" установлен упрощенный режим въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории иностранных граждан. "На период рассмотрения заявления лицам, находящимся в России, срок действия визы или временного пребывания будет продлен", - говорится в сообщении Волк.
https://ria.ru/20250224/mvd-2001318840.html
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россия, чехия, ирина волк
Россия, Чехия, Ирина Волк
МВД приняло тысячное заявление от иностранцев, разделяющих ценности России

Волк: МВД приняло 1000 заявлений от иностранцев, разделяющих ценности России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МВД РФ приняло тысячное заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"МВД России принято 1000-е заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности. Тысячным желающим получить разрешение на временное проживание стал гражданин Чехии, который выбрал своим новым домом город Санкт-Петербург", - написала Волк в Telegram-канале.
В ведомстве напомнили, что указом президента РФ от 19 августа 2024 г. № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" установлен упрощенный режим въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории иностранных граждан.
"На период рассмотрения заявления лицам, находящимся в России, срок действия визы или временного пребывания будет продлен", - говорится в сообщении Волк.
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