https://ria.ru/20250415/muzhchina-2011333901.html
Дочерей мужчины, убитого в Москве, допрашивают
Дочерей мужчины, убитого в Москве, допрашивают - РИА Новости, 15.04.2025
Дочерей мужчины, убитого в Москве, допрашивают
Следователи приступили к допросу дочерей убитого мужчины на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель пресс-службы столичного главка... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:09:00+03:00
2025-04-15T12:09:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юге москвы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следователи приступили к допросу дочерей убитого мужчины на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель пресс-службы столичного главка СК РФ Регина Ильясова.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово."В связи с обнаружением тела мужчины с ножевым ранением возбуждено уголовное дело... Следователи приступили к допросу дочерей погибшего. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему", - сообщила она.Ильясова добавила, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления.
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
Дочерей мужчины, убитого в Москве, допрашивают
Следователи начали допрос дочерей мужчины, убитого на юго-западе Москвы