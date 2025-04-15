https://ria.ru/20250415/muzhchina-2011333901.html

Дочерей мужчины, убитого в Москве, допрашивают

Дочерей мужчины, убитого в Москве, допрашивают - РИА Новости, 15.04.2025

Дочерей мужчины, убитого в Москве, допрашивают

Следователи приступили к допросу дочерей убитого мужчины на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель пресс-службы столичного главка... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:09:00+03:00

2025-04-15T12:09:00+03:00

2025-04-15T14:32:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следователи приступили к допросу дочерей убитого мужчины на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель пресс-службы столичного главка СК РФ Регина Ильясова.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово."В связи с обнаружением тела мужчины с ножевым ранением возбуждено уголовное дело... Следователи приступили к допросу дочерей погибшего. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему", - сообщила она.Ильясова добавила, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления.

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы