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Умер советский и украинский режиссер Александр Муратов - РИА Новости, 15.04.2025
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14:25 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/muratov-2011362251.html
Умер советский и украинский режиссер Александр Муратов
Умер советский и украинский режиссер Александр Муратов - РИА Новости, 15.04.2025
Умер советский и украинский режиссер Александр Муратов
Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов скончался на Украине, сообщает во вторник украинский Национальный союз кинематографистов. РИА Новости, 15.04.2025
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов скончался на Украине, сообщает во вторник украинский Национальный союз кинематографистов. "Утром 14 апреля небеса раскрылись для Александра Муратова – кинорежиссера, сценариста, литератора… Произошло это за неделю до 90-летнего юбилея", - говорится в сообщении, опубликованном на странице союза кинематографистов в социальной сети Facebook*. Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове . Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал в центре имени М. Горького, Одесской киностудии, с 1967 года – на Киевской киностудии имени Довженко. Он снял фильмы "Наш честный хлеб" (в соавторстве с Кирой Муратовой), "Гонки по вертикали", "Дорога никуда", "Провинциальный роман", "Та самая ночь" и другие.* Запрещена в РФ как экстремистская
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украина, харьков, кира муратова, вгик, одесская киностудия, в мире
Украина, Харьков, Кира Муратова, ВГИК, Одесская киностудия, В мире
Умер советский и украинский режиссер Александр Муратов

Советский и украинский режиссер Александр Муратов умер на 90-м году жизни

© Фото : Национальный союз кинематографистов УкраиныРежиссер и сценарист Александр Муратов
Режиссер и сценарист Александр Муратов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Национальный союз кинематографистов Украины
Режиссер и сценарист Александр Муратов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов скончался на Украине, сообщает во вторник украинский Национальный союз кинематографистов.
"Утром 14 апреля небеса раскрылись для Александра Муратова – кинорежиссера, сценариста, литератора… Произошло это за неделю до 90-летнего юбилея", - говорится в сообщении, опубликованном на странице союза кинематографистов в социальной сети Facebook*.
Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове . Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал в центре имени М. Горького, Одесской киностудии, с 1967 года – на Киевской киностудии имени Довженко. Он снял фильмы "Наш честный хлеб" (в соавторстве с Кирой Муратовой), "Гонки по вертикали", "Дорога никуда", "Провинциальный роман", "Та самая ночь" и другие.
* Запрещена в РФ как экстремистская
 
УкраинаХарьковКира МуратоваВГИКОдесская киностудияВ мире
 
 
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