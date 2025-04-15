https://ria.ru/20250415/msp-2011429276.html

Почти 9 тысяч новых субъектов МСП появились в Подмосковье с начала года

Почти 9 тысяч новых субъектов МСП появились в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 15.04.2025

Почти 9 тысяч новых субъектов МСП появились в Подмосковье с начала года

Число компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья увеличилось почти на 9 тысяч с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Число компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья увеличилось почти на 9 тысяч с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 466,6 тысячи субъектов МСП. Таким образом, с начала года число компаний в этом секторе увеличилось почти на 9 тысяч, при этом в марте в регионе было зарегистрировано 2,99 тысячи субъектов МСП", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что 70,6% (почти 330 тысяч) от общего числа субъектов МСП, зарегистрированных в Подмосковье на данный момент, составляют индивидуальные предприниматели. В регионе создан перечень мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Например, по словам зампреда, в этом году стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе и при выходе на маркетплейсы. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250415/brendy-2011409217.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)