В Москве изъяли более тонны некачественных хлебобулочных изделий
В Москве изъяли более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий
© Pixabay / Pixabay / Gabriele LässerХлебобулочные изделия с кунжутом
© Pixabay / Pixabay / Gabriele Lässer
Хлебобулочные изделия с кунжутом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе контрольно-надзорных мероприятий осуществляет надзор за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий... По результатам проведенных проверок в связи с установлением фактов несоответствия пищевой продукции обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, управлением было изъято из оборота 130 партий кондитерских изделий в количестве 803,9 килограмма и 126 партий хлебобулочных изделий в количестве 545,47 килограмма", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре, реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности, хранение и реализация продукции с нарушением температурного режима, без маркировочных ярлыков.
"По всем фактам выявления некачественной и опасной пищевой продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности по части 1, части 2 статьи 14.43 КоАП РФ", - добавляет столичный Роспотребнадзор.