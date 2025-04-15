https://ria.ru/20250415/moskva-2011464826.html

В Москве изъяли более тонны некачественных хлебобулочных изделий

В Москве изъяли более тонны некачественных хлебобулочных изделий - РИА Новости, 15.04.2025

В Москве изъяли более тонны некачественных хлебобулочных изделий

Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:58:00+03:00

2025-04-15T21:58:00+03:00

2025-04-15T21:58:00+03:00

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таможенный союз

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585579723_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_318bfb74edd5e232362f40fd1311a3ae.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе контрольно-надзорных мероприятий осуществляет надзор за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий... По результатам проведенных проверок в связи с установлением фактов несоответствия пищевой продукции обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, управлением было изъято из оборота 130 партий кондитерских изделий в количестве 803,9 килограмма и 126 партий хлебобулочных изделий в количестве 545,47 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре, реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности, хранение и реализация продукции с нарушением температурного режима, без маркировочных ярлыков. "По всем фактам выявления некачественной и опасной пищевой продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности по части 1, части 2 статьи 14.43 КоАП РФ", - добавляет столичный Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20250406/moskva-2009638127.html

https://ria.ru/20250408/rospotrebnadzor-2010037147.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, здоровье - общество, россия