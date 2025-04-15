https://ria.ru/20250415/moskva-2011400000.html

Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы

Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы - РИА Новости, 15.04.2025

Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы

Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима будут доставлены 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы, сообщили журналистам в Фонде Андрея... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:07:00+03:00

2025-04-15T17:07:00+03:00

2025-04-15T17:07:00+03:00

религия

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религиозные праздники

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима будут доставлены 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного (ФАП). "Девятнадцатого апреля делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву", - сообщили в ФАП журналистам. В фонде уточнили, что в аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. "Широкой встречи Благодатного огня не предполагается… Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного", - пояснили в фонде. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2025 году Пасху встретят 20 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ежегодно к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву. ФАП организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Также фонд проводит просветительские программы, организует принесение мощей святых в Россию.

https://ria.ru/20250415/prazdnik-1863575883.html

https://ria.ru/20250413/verbnoe-2010991838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, иерусалим, россия, иисус христос, фонд андрея первозванного, религиозные праздники