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Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы - РИА Новости, 15.04.2025
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Религия
 
17:07 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/moskva-2011400000.html
Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы
Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы - РИА Новости, 15.04.2025
Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы
Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима будут доставлены 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы, сообщили журналистам в Фонде Андрея... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:07:00+03:00
2025-04-15T17:07:00+03:00
религия
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима будут доставлены 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного (ФАП). "Девятнадцатого апреля делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву", - сообщили в ФАП журналистам. В фонде уточнили, что в аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. "Широкой встречи Благодатного огня не предполагается… Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного", - пояснили в фонде. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2025 году Пасху встретят 20 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ежегодно к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву. ФАП организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Также фонд проводит просветительские программы, организует принесение мощей святых в Россию.
https://ria.ru/20250415/prazdnik-1863575883.html
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москва, иерусалим, россия, иисус христос, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Религия, Москва, Иерусалим, Россия, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы

Благодатный огонь 19 апреля доставят в храм Христа Спасителя в Москве

© РИА НовостиЦеремония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима будут доставлены 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного (ФАП).
"Девятнадцатого апреля делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву", - сообщили в ФАП журналистам.
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В фонде уточнили, что в аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий.
"Широкой встречи Благодатного огня не предполагается… Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного", - пояснили в фонде.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2025 году Пасху встретят 20 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ежегодно к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву. ФАП организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Также фонд проводит просветительские программы, организует принесение мощей святых в Россию.
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