Благодатный огонь 19 апреля доставят в московские храмы
Благодатный огонь 19 апреля доставят в храм Христа Спасителя в Москве
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима будут доставлены 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного (ФАП).
"Девятнадцатого апреля делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву", - сообщили в ФАП журналистам.
В фонде уточнили, что в аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий.
"Широкой встречи Благодатного огня не предполагается… Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного", - пояснили в фонде.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2025 году Пасху встретят 20 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ежегодно к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву. ФАП организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Также фонд проводит просветительские программы, организует принесение мощей святых в Россию.
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