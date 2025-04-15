https://ria.ru/20250415/moskva-2011295174.html

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы - РИА Новости, 15.04.2025

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:22:00+03:00

2025-04-15T09:22:00+03:00

2025-04-15T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 970 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20250414/vdnh-2011161884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосгаз