Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы
Бирюков: на юге Москвы модернизируют газорегуляторный пункт "Москворечье кв. Г"
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге столицы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге столицы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 970 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.