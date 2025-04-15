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Живодера, убившего собаку на глазах у ребенка в Москве, выпустят по УДО - РИА Новости, 15.04.2025
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07:19 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/moskva-2011284880.html
Живодера, убившего собаку на глазах у ребенка в Москве, выпустят по УДО
Живодера, убившего собаку на глазах у ребенка в Москве, выпустят по УДО - РИА Новости, 15.04.2025
Живодера, убившего собаку на глазах у ребенка в Москве, выпустят по УДО
Суд в Москве удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины, осужденного за убийство собаки на глазах у ребенка, свидетельствуют судебные... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:19:00+03:00
2025-04-15T07:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины, осужденного за убийство собаки на глазах у ребенка, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным документам, трагедия произошла в 2018 году: 12-летний мальчик пошел гулять со своими тремя собаками, в том числе с 15-летним псом. Недалеко от детской площадки мальчик с питомцами столкнулся с прохожим, который также выгуливал собаку. В какой-то момент собака мужчины укусила пожилого пса ребенка, но пес не обратил внимания и пошел в сторону своего маленького хозяина, однако мужчина вместо того, чтобы уйти, начал избивать пожилую собаку палкой и ногами недалеко от детской площадки. Ребенок на коленях умолял мужчину прекратить избивать его питомца и пытался своим телом закрыть друга, но мужчина схватил ребенка и, угрожая убить его, приказал не двигаться. Остановился живодер лишь когда в происходящее вмешалась прохожая. После этого мальчик вернулся домой со своими питомцами, но уже через несколько минут его пожилой пес упал, заскулил и скончался. После случившегося мама мальчика вызвала скорою помощь, медики зафиксировал у ребенка "сильное стрессовое состояние", позднее у школьника начались панические атаки и развилось тревожно-фобическое расстройство. По результатам экспертизы, у избитой собаки произошло обширное кровоизлияние в ткань поджелудочной железы, множественные трещины правой латеральной доли печени, с последующим кровотечением в брюшную полость. Согласно заключению, именно эти травмы стали причиной скоропостижной смерти домашнего питомца. В декабре 2022 года суд приговорил живодера к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. "Одиннадцатого апреля Зеленоградский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы", - говорится в судебных материалах.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Живодера, убившего собаку на глазах у ребенка в Москве, выпустят по УДО

Суд удовлетворил УДО живодеру, забившему собаку на глазах у ребенка в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины, осужденного за убийство собаки на глазах у ребенка, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, трагедия произошла в 2018 году: 12-летний мальчик пошел гулять со своими тремя собаками, в том числе с 15-летним псом. Недалеко от детской площадки мальчик с питомцами столкнулся с прохожим, который также выгуливал собаку.
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В какой-то момент собака мужчины укусила пожилого пса ребенка, но пес не обратил внимания и пошел в сторону своего маленького хозяина, однако мужчина вместо того, чтобы уйти, начал избивать пожилую собаку палкой и ногами недалеко от детской площадки.
Ребенок на коленях умолял мужчину прекратить избивать его питомца и пытался своим телом закрыть друга, но мужчина схватил ребенка и, угрожая убить его, приказал не двигаться. Остановился живодер лишь когда в происходящее вмешалась прохожая. После этого мальчик вернулся домой со своими питомцами, но уже через несколько минут его пожилой пес упал, заскулил и скончался.
После случившегося мама мальчика вызвала скорою помощь, медики зафиксировал у ребенка "сильное стрессовое состояние", позднее у школьника начались панические атаки и развилось тревожно-фобическое расстройство.
По результатам экспертизы, у избитой собаки произошло обширное кровоизлияние в ткань поджелудочной железы, множественные трещины правой латеральной доли печени, с последующим кровотечением в брюшную полость. Согласно заключению, именно эти травмы стали причиной скоропостижной смерти домашнего питомца.
В декабре 2022 года суд приговорил живодера к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
"Одиннадцатого апреля Зеленоградский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы", - говорится в судебных материалах.
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