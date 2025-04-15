https://ria.ru/20250415/moskva-2011250924.html

Более 15 резидентов ОЭЗ Москвы примут участие в выставке ExpoElectronica

Более 15 резидентов ОЭЗ Москвы примут участие в выставке ExpoElectronica - РИА Новости, 15.04.2025

Более 15 резидентов ОЭЗ Москвы примут участие в выставке ExpoElectronica

Передовая импортозамещающая продукция высокотехнологичных столичных предприятий-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" будет продемонстрирована на международной... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:30:00+03:00

2025-04-15T09:30:00+03:00

2025-04-15T09:30:00+03:00

технологии

москва

анатолий гарбузов

геннадий дегтев

россия

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Передовая импортозамещающая продукция высокотехнологичных столичных предприятий-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" будет продемонстрирована на международной выставке электроники ExpoElectronica , сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."В Москве успешно работают свыше 370 производителей силовой и микроэлектроники, вычислительных машин, мониторов, оптических изделий. При поддержке города за первые два месяца этого года эти предприятия нарастили объемы выпуска стратегически важной продукции на 7%. Вклад в развитие этой отрасли вносят также компании ОЭЗ "Технополис Москва". В ОЭЗ столицы передовую радиоэлектронную продукцию выпускают около 40 компаний-резидентов. Участие в подобных выставках позволяет производителям налаживать сотрудничество и выводить на рынок совместные прорывные решения, а также расширять границы географического присутствия", – привели в пресс-службе департамента слова Гарбузова.В ExpoElectronica примут участие свыше 15 компаний из Особой экономической зоны столицы. В частности, "Микрон" представит электронную компонентную базу, созданную в рамках проекта "Энергетика-ЭКБ", российский микроконтроллер MIK32 Амур и импортозамещающую ЭКБ для автоэлектроники и телекома. Компания НИИМЭ покажет собственную физико-химическую аналитическую лабораторию исследований сверхчистых технологических сред, а "Диагностика-М" - новый томограф для проверки качества монтажа изделий микроэлектроники."Другое предприятие со статусом резидента – "Нюкон Энерджи" презентует полностью отечественные конденсаторы, в том числе, для компенсации реактивной мощности", – добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

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технологии, москва, анатолий гарбузов, геннадий дегтев, россия