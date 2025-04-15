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Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
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11:47 15.04.2025 (обновлено: 12:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/moratoriy-2011329736.html
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин
Россия соблюдает в полном объеме мораторий на удары по объектам энергетики Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:47:00+03:00
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россия
украина
безопасность
сергей нарышкин
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Россия соблюдает в полном объеме мораторий на удары по объектам энергетики Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Россия в полном объеме выполняет свои обязательства. Но со стороны украинской армии этого нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России", - сказал Нарышкин журналистам.
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россия, украина, безопасность, сергей нарышкин
Россия, Украина, Безопасность, Сергей Нарышкин
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Россия соблюдает в полном объеме мораторий на удары по объектам энергетики Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Россия в полном объеме выполняет свои обязательства. Но со стороны украинской армии этого нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России", - сказал Нарышкин журналистам.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Кремле рассказали, почему Киев не соблюдает мораторий на удары
13 апреля, 12:53
 
РоссияУкраинаБезопасностьСергей Нарышкин
 
 
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