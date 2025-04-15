https://ria.ru/20250415/moratoriy-2011329736.html
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин
Россия соблюдает в полном объеме мораторий на удары по объектам энергетики Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:47:00+03:00
2025-04-15T11:47:00+03:00
2025-04-15T12:21:00+03:00
россия
украина
безопасность
сергей нарышкин
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Россия соблюдает в полном объеме мораторий на удары по объектам энергетики Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Россия в полном объеме выполняет свои обязательства. Но со стороны украинской армии этого нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России", - сказал Нарышкин журналистам.
https://ria.ru/20250413/peskov-2010987091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, сергей нарышкин
Россия, Украина, Безопасность, Сергей Нарышкин
Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин
Нарышкин: Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам