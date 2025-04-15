https://ria.ru/20250415/moratoriy-2011329736.html

Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин

Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025

Россия выполняет мораторий на удары по энергообъектам, заявил Нарышкин

Россия соблюдает в полном объеме мораторий на удары по объектам энергетики Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:47:00+03:00

2025-04-15T11:47:00+03:00

2025-04-15T12:21:00+03:00

россия

украина

безопасность

сергей нарышкин

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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Россия соблюдает в полном объеме мораторий на удары по объектам энергетики Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Россия в полном объеме выполняет свои обязательства. Но со стороны украинской армии этого нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России", - сказал Нарышкин журналистам.

https://ria.ru/20250413/peskov-2010987091.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, безопасность, сергей нарышкин