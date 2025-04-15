https://ria.ru/20250415/monety-2011281025.html

Раскрыто, какую сумму россияне обменяли в первую неделю "Монетной недели"

Раскрыто, какую сумму россияне обменяли в первую неделю "Монетной недели" - РИА Новости, 15.04.2025

Раскрыто, какую сумму россияне обменяли в первую неделю "Монетной недели"

Россияне за первую неделю акции "Монетная неделя" обменяли 2 миллиона 460 тысяч монет на сумму более чем 9,3 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, опросив... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T05:31:00+03:00

2025-04-15T05:31:00+03:00

2025-04-15T05:31:00+03:00

экономика

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россельхозбанк

"дом.рф"

отп банк

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне за первую неделю акции "Монетная неделя" обменяли 2 миллиона 460 тысяч монет на сумму более чем 9,3 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее Банк России сообщал, что акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги проходит с 7 по 19 апреля - как и в прошлый раз, в ней участвуют не только банки, но и сетевые магазины. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет. "Акция "Монетная неделя" подтвердила свою популярность в офисах Россельхозбанка. Акция способствует возврату в оборот монет Банка России и формированию финансовой грамотности населения. За прошедшую неделю в офисах РСХБ было принято около 2 миллионов штук монет на сумму около 8 миллионов рублей. Наиболее популярной опцией остается обмен монет на банкноты. С учетом динамики первых дней и активности участников, РСХБ прогнозирует, что в рамках акции будет собрано около 3,5 миллиона монет на сумму не менее 15 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе ПСБ сообщили, что за первую неделю проведения акции через отделения ПСБ собрано более 300 тысяч монет различным номиналом на общую сумму свыше миллиона рублей. Самая маленькая обменная операция в ПСБ прошла на сумму 32 рублей, самая крупная составила 105 тысяч рублей. "С учетом интереса граждан к акции и нашей широкой сети мы ожидаем, что за время проведения "Монетной недели" через отделения ПСБ будет собрано не менее 600 тысяч монет на сумму свыше 3 миллионов рублей", - отметили там. "Среди клиентов банка "Зенит" акция востребована. На настоящий момент клиенты обменяли уже более 50 тысяч монет на сумму более 200 тысяч рублей", - прокомментировала начальник управления организации кассовой деятельности банка "Зенит" Юлия Мягкова. В пресс-службе банка "Дом.РФ" сообщили, что за первую неделю акции клиенты банка разменяли более 60 тысяч монет. Отмечается, что больше всего монет поступило в Москве, Твери, Перми и Туле, а чаще всего сдают монеты крупных номиналов 1, 2, 5 и 10 рублей. В пресс-службе "ОТП банка" сообщили, что уже собрано 50 757 штук монет, общим весом 196 килограмм, на общую сумму 132 955 рублей. "За первые два дня было принято около 120 000 монет. Это количество будет расти по мере её проведения... Надеемся побить предыдущий рекорд и принять больше 2 500 000 монет", - сообщили в пресс-службе Газпромбанка. В ВТБ прогнозируют, что за текущую "Монетную неделю" клиенты принесут на обмен не меньше мелочи, чем в прошлые периоды - а именно более 2 миллионов монет на сумму свыше 9 миллионов рублей. Также в опрошенных банках сообщили, что акция пользуется популярностью среди населения и чаще всего россияне предпочитают обменивать монеты на банкноты и памятные купюры, а не зачислять на свой счет.

https://ria.ru/20250207/tsb-1997921661.html

https://ria.ru/20250407/tsb-2009744745.html

https://ria.ru/20250406/ekspert-2009615932.html

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экономика, москва, тверь, пермь, россельхозбанк, "дом.рф", отп банк