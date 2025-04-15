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В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира - РИА Новости, 15.04.2025
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14:53 15.04.2025 (обновлено: 14:57 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011368960.html
В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира
В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира - РИА Новости, 15.04.2025
В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира
Объединенный совет трудовых коллективов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики во вторник на заседании президиума принял обращение к мировой... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:53:00+03:00
2025-04-15T14:57:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Объединенный совет трудовых коллективов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики во вторник на заседании президиума принял обращение к мировой общественности, в котором призывает Молдавию к переговорам для сохранения мира. "Обращаем внимание мировой общественности на необходимость принятия срочных мер для сохранения мира на Днестре и поиска решения всех возникающих проблем исключительно за столом переговоров. Приднестровье – за мирное сосуществование с народами всех соседних государств", - говорится в обращении совета, копия которого поступила в РИА Новости. Как указали в совете, Молдавия создает искусственные ограничения экономической деятельности предприятий Приднестровья. "Руководство соседнего государства, пользуясь усложнением логистики с поставками природного газа в Приднестровье, провоцирует дополнительные препятствия для транспортировки газового ресурса. Это негативно сказывается на функционировании приднестровской экономики, а также значительно ухудшает благосостояние трудящихся Приднестровья. Важно обратить внимание на явное и неприкрытое намерение молдавских властей погубить приднестровскую промышленность", - говорится обращении. "Выражаем обеспокоенность растущим напряжением и нагнетанием атмосферы конфронтации в молдо-приднестровском урегулировании. Молдова систематически нарушает все договоренности переговорного процесса, поражая жителей Приднестровья в неотъемлемых правах, таких как право на справедливые и благоприятные условия труда, право на социальное обеспечение, право на достаточный жизненный уровень, а также право на наивысший достижимый уровень здоровья", - подчеркивается в документе. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20241227/pridnestrove-1991753838.html
https://ria.ru/20250409/pmr-2010353641.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, ОБСЕ
В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира

Совет трудовых коллективов Приднестровья призвал Молдавию к переговорам

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Объединенный совет трудовых коллективов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики во вторник на заседании президиума принял обращение к мировой общественности, в котором призывает Молдавию к переговорам для сохранения мира.
«
"Обращаем внимание мировой общественности на необходимость принятия срочных мер для сохранения мира на Днестре и поиска решения всех возникающих проблем исключительно за столом переговоров. Приднестровье – за мирное сосуществование с народами всех соседних государств", - говорится в обращении совета, копия которого поступила в РИА Новости.
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Как указали в совете, Молдавия создает искусственные ограничения экономической деятельности предприятий Приднестровья. "Руководство соседнего государства, пользуясь усложнением логистики с поставками природного газа в Приднестровье, провоцирует дополнительные препятствия для транспортировки газового ресурса. Это негативно сказывается на функционировании приднестровской экономики, а также значительно ухудшает благосостояние трудящихся Приднестровья. Важно обратить внимание на явное и неприкрытое намерение молдавских властей погубить приднестровскую промышленность", - говорится обращении.
«
"Выражаем обеспокоенность растущим напряжением и нагнетанием атмосферы конфронтации в молдо-приднестровском урегулировании. Молдова систематически нарушает все договоренности переговорного процесса, поражая жителей Приднестровья в неотъемлемых правах, таких как право на справедливые и благоприятные условия труда, право на социальное обеспечение, право на достаточный жизненный уровень, а также право на наивысший достижимый уровень здоровья", - подчеркивается в документе.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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