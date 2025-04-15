СБУ вербует людей на территории Молдавии, заявил посол России
Посол Озеров: СБУ вербует людей на территории Молдавии для актов терроризма
Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины на территории Молдавии ведет работу по вербовке людей для совершения террористических действий, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
В понедельник ФСБ России сообщила, что в Самарской области задержаны двое россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Ранее ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собирался взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи.
"Проблема заключается в том, что, во-первых, это не какой-то эксклюзивный случай, к сожалению… Все это говорит о том, что СБУ, а они были завербованы СБУ, ведет обширную работу на территории Республики Молдова и здесь, конечно, вопросы возникают. Я вас уверяю, Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены", - заявил Озеров в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, ранее было задержано двое граждан Молдавии, которые были завербованы СБУ и готовили террористические акты на территории России. Помимо этого, на территории республики украинские спецслужбы завербовали и российских граждан. Дипломат уверяет, что российская сторона точно знает, где происходила вербовка, в каком здании проводили психофизиологические исследования, в том числе с использованием полиграфа.
"Вы (спецслужбы Молдавии - ред.), как вы утверждаете видите все, и знаете все, а об актах вербовки для террористических действий со стороны спецслужб соседней страны вы не знаете? Если вы не знаете, значит ваши спецслужбы работают, прямо скажем, не очень квалифицированно. А если вы знаете, то, тем более, возникают вопросы о соучастии в такого рода действиях. Я бы сказал так, это не оправдание, а объяснение", - добавил Озеров.
Он выразил сожаление, что разорваны отношения между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии, однако посол полагает, что расследовать случаи международного терроризма все равно можно. Тем более, что власти Молдавии сами признались в осуществлении плотной "простушки и проглядки" за территорией посольства России в Кишиневе.