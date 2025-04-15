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СБУ вербует людей на территории Молдавии, заявил посол России - РИА Новости, 15.04.2025
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01:17 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011270188.html
СБУ вербует людей на территории Молдавии, заявил посол России
СБУ вербует людей на территории Молдавии, заявил посол России - РИА Новости, 15.04.2025
СБУ вербует людей на территории Молдавии, заявил посол России
Служба безопасности Украины на территории Молдавии ведет работу по вербовке людей для совершения террористических действий, заявил посол России в Кишиневе Олег... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T01:17:00+03:00
2025-04-15T01:17:00+03:00
молдавия
россия
украина
олег озеров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины на территории Молдавии ведет работу по вербовке людей для совершения террористических действий, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров. В понедельник ФСБ России сообщила, что в Самарской области задержаны двое россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Ранее ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собирался взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи. "Проблема заключается в том, что, во-первых, это не какой-то эксклюзивный случай, к сожалению… Все это говорит о том, что СБУ, а они были завербованы СБУ, ведет обширную работу на территории Республики Молдова и здесь, конечно, вопросы возникают. Я вас уверяю, Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены", - заявил Озеров в эфире телеканала Canal 5. По его словам, ранее было задержано двое граждан Молдавии, которые были завербованы СБУ и готовили террористические акты на территории России. Помимо этого, на территории республики украинские спецслужбы завербовали и российских граждан. Дипломат уверяет, что российская сторона точно знает, где происходила вербовка, в каком здании проводили психофизиологические исследования, в том числе с использованием полиграфа. "Вы (спецслужбы Молдавии - ред.), как вы утверждаете видите все, и знаете все, а об актах вербовки для террористических действий со стороны спецслужб соседней страны вы не знаете? Если вы не знаете, значит ваши спецслужбы работают, прямо скажем, не очень квалифицированно. А если вы знаете, то, тем более, возникают вопросы о соучастии в такого рода действиях. Я бы сказал так, это не оправдание, а объяснение", - добавил Озеров. Он выразил сожаление, что разорваны отношения между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии, однако посол полагает, что расследовать случаи международного терроризма все равно можно. Тем более, что власти Молдавии сами признались в осуществлении плотной "простушки и проглядки" за территорией посольства России в Кишиневе.
https://ria.ru/20250414/vzryvchatka-2011084436.html
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молдавия, россия, украина, олег озеров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Молдавия, Россия, Украина, Олег Озеров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
СБУ вербует людей на территории Молдавии, заявил посол России

Посол Озеров: СБУ вербует людей на территории Молдавии для актов терроризма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины на территории Молдавии ведет работу по вербовке людей для совершения террористических действий, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
В понедельник ФСБ России сообщила, что в Самарской области задержаны двое россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Ранее ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собирался взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи.
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"Проблема заключается в том, что, во-первых, это не какой-то эксклюзивный случай, к сожалению… Все это говорит о том, что СБУ, а они были завербованы СБУ, ведет обширную работу на территории Республики Молдова и здесь, конечно, вопросы возникают. Я вас уверяю, Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены", - заявил Озеров в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, ранее было задержано двое граждан Молдавии, которые были завербованы СБУ и готовили террористические акты на территории России. Помимо этого, на территории республики украинские спецслужбы завербовали и российских граждан. Дипломат уверяет, что российская сторона точно знает, где происходила вербовка, в каком здании проводили психофизиологические исследования, в том числе с использованием полиграфа.
"Вы (спецслужбы Молдавии - ред.), как вы утверждаете видите все, и знаете все, а об актах вербовки для террористических действий со стороны спецслужб соседней страны вы не знаете? Если вы не знаете, значит ваши спецслужбы работают, прямо скажем, не очень квалифицированно. А если вы знаете, то, тем более, возникают вопросы о соучастии в такого рода действиях. Я бы сказал так, это не оправдание, а объяснение", - добавил Озеров.
Он выразил сожаление, что разорваны отношения между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии, однако посол полагает, что расследовать случаи международного терроризма все равно можно. Тем более, что власти Молдавии сами признались в осуществлении плотной "простушки и проглядки" за территорией посольства России в Кишиневе.
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МолдавияРоссияУкраинаОлег ОзеровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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