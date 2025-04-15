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Их все забыли: заброшенные могилы кумиров советского кино

Их все забыли: заброшенные могилы кумиров советского кино - РИА Новости, 15.04.2025

Их все забыли: заброшенные могилы кумиров советского кино

Ваганьковское, Пятницкое, Митинское и Новодевичье кладбища Москвы хранят память об ушедших эпохах. Поразительные контрасты здесь удивляют: пышные мемориалы... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:05:00+03:00

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москва

ссср

георгий вицин

людмила иванова

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ваганьковское, Пятницкое, Митинское и Новодевичье кладбища Москвы хранят память об ушедших эпохах. Поразительные контрасты здесь удивляют: пышные мемориалы соседствуют с заброшенными могилами, где покоятся некогда всенародно любимые артисты. Кто из них забыт навсегда?Георгий Вицин: скромность даже после смертиАктер Георгий Вицин в свое время изобразил бессмертный образ Труса в фильмах о Шурике. Эта роль сделала артиста популярным на весь Советский Союз. Позже актер покинул нас в 2001 году на 85-ом году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.Могила легендарного комика Георгия Вицина поразительно контрастирует с его прижизненной славой. Простое надгробие, обнесенное покосившимися плитами. Более того, пару лет могилу дополняла странная табличка с обращением к родственникам. Администрация кладбища явно пыталась навести порядок на участке, которое превратилась в свалку искусственных цветов.Продюсер Андрей Загорский посетил место захоронения и с горечью констатировал заброшенность могилы. Он даже предложил взять её под опеку, если родные Вицина не в состоянии этого сделать.Георгий Бурков: тень великого актёраСоветский актер Георгий Бурков сыграл много ярких ролей. Его именитые роли — Копытовский в "Они сражались за Родину", Губошлеп из "Калины красной", Фетисов в "Гараже" и Робинзон из "Жестокого романса". Несмотря на замечательную актерскую карьеру, здоровье артиста было неважным. Актер умер рано, он скончался в 1990 году на 57-м году жизни. Причиной его смерти стала тромбоэмболия после перелома ноги.Сейчас талантливый актер покоится среди роскошных памятников Ваганьковского кладбища. Однако его могила выделяется неухоженностью: неровно уложенное зелёное полотно, редкие искусственные цветы, выцветший коллаж с фотографиями. К сожалению, о последнем пристанище Буркова совсем никто не заботится.Людмила Иванова: Шурочка из "Служебного романа"На Пятницком кладбище у актрисы Людмилы Ивановой, которая сыграла Шурочку из "Служебного романа", находится фамильное захоронение. Там упокоены родители артистки, ее дед и бабушка. В 2010 годуИвановна сама оказалась на семейном погосте. Она умерла в возрасте 83 лет после тяжелой болезни.Поклонники актрисы, которые хотели посетить ее кладбище, поразились. Они не смогли обнаружить никаких признаков захоронения Людмилы. Выцвел и пропал портрет артистки, потом исчезла табличка.Позже беседе с "Экспресс газетой" внучка артистки объяснила, что могилне не заброшена. Напротив, у девушки планы поставить новый памятник для бабушки.Александр Самойлов: деревянный крест вместо памятникаАктер Александр Самойлов ушел из жизни в 2020 году после перенесенного коронавируса. Ему было 68 лет. Артист снимался во многих сериалах, среди которых "Женская логика", "Знахарь", "Две судьбы", "Час Волкова" и другие.Так как Александр умер в разгар пандемии, поклонникам не дали проститься с любимым актером. Похороны были тихие. Самое ужасное, что актера похоронили под скромным деревянным крестом, не установив памятника. Артист покоится рядом с отцом, народным артистом СССР Владимиром Самойловым.Многие фанаты актера надеются, что ему воздвигнут достойный мемориал. Однако пока что насыпь земли и одинокий венок — всё, что напоминает о талантливом артисте.Николай Прокопович: забытый герой войны и экранаНиколай Прокопович — известный актер театра и кино. Он снялся в таких картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Родины солдат" и "Дума о Ковпаке". Как известно, актер скончался в 2005 году. Он страдал от осложнения язвы желудка, которую получил еще на фронте.Похоронен Николай на Митинском кладбище, однако его могилу едва можно разглядеть — высокие заросли травы, покосившийся крест, блеклая табличка. Жена Прокоповича, уже покойная Инга Задорожная, признавалась, что из-за болезни не может ухаживать за захоронением. По ее словам, коллеги актера остались равнодушны к могиле Николая.Сын Николая и Инги могилы родителей не посещает. Больше всего Константина беспокоил вопрос наследства. Мужчина претендовал то на квартиру в Москве, то на дачу в поселке.Олег Даль: великий актёр в тесном углуВеликий актер Олег Даль известен по фильмам "Отпуск в сентябре", "Женя, Женечка и "Катюша", "Плохой хороший человек", "Не может быть!". К сожалению, он рано ушел из жизни, умер совсем молодым. Ему было всего 39 лет. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.Могила артиста выглядит очень скромно в сравнении с остальными. Даже место на престижном Ваганьковском кладбище для Даля пришлось "выбивать" родным. Его похоронили рядом с могилой балерины Любы Рославлевой. Из-за нехватки места гроб актера сместили в сторону.Рядом с ними так же скромно покоится его жена Елизавета. Несмотря на всенародную любовь, цветы на могиле появляются редко, а памятник выглядит бедно для актера такого масштаба.Василий Шукшин: наследство важнее памяти?Василий Шукшин известен как советский актер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Кроме того, у артиста была большая и дружная семья: жена, дочери, внуки. При этом его могила на Новодевичьем кладбище выглядит неухоженной. Возможно, наследников больше волнуют вопросы имущества, чем сохранение памяти о великом артисте.

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