Их все забыли: заброшенные могилы кумиров советского кино
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ваганьковское, Пятницкое, Митинское и Новодевичье кладбища Москвы хранят память об ушедших эпохах. Поразительные контрасты здесь удивляют: пышные мемориалы соседствуют с заброшенными могилами, где покоятся некогда всенародно любимые артисты. Кто из них забыт навсегда?
Георгий Вицин: скромность даже после смерти
Актер Георгий Вицин в свое время изобразил бессмертный образ Труса в фильмах о Шурике. Эта роль сделала артиста популярным на весь Советский Союз. Позже актер покинул нас в 2001 году на 85-ом году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
CC BY 3.0 / Glavkom_NN / Памятник на могиле Георгия Вицина на Ваганьковском кладбищеМогила Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище
Могила Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище
Могила легендарного комика Георгия Вицина поразительно контрастирует с его прижизненной славой. Простое надгробие, обнесенное покосившимися плитами. Более того, пару лет могилу дополняла странная табличка с обращением к родственникам. Администрация кладбища явно пыталась навести порядок на участке, которое превратилась в свалку искусственных цветов.
Продюсер Андрей Загорский посетил место захоронения и с горечью констатировал заброшенность могилы. Он даже предложил взять её под опеку, если родные Вицина не в состоянии этого сделать.
Георгий Бурков: тень великого актёра
Советский актер Георгий Бурков сыграл много ярких ролей. Его именитые роли — Копытовский в "Они сражались за Родину", Губошлеп из "Калины красной", Фетисов в "Гараже" и Робинзон из "Жестокого романса". Несмотря на замечательную актерскую карьеру, здоровье артиста было неважным. Актер умер рано, он скончался в 1990 году на 57-м году жизни. Причиной его смерти стала тромбоэмболия после перелома ноги.
CC BY-SA 3.0 / Shuvaev / Moscow, Vagankovo Cemetery, gravestone of actor en:Georgi Burkov (1933—1990)Могила Георгия Буркова на Ваганьковском кладбище
Могила Георгия Буркова на Ваганьковском кладбище
Сейчас талантливый актер покоится среди роскошных памятников Ваганьковского кладбища. Однако его могила выделяется неухоженностью: неровно уложенное зелёное полотно, редкие искусственные цветы, выцветший коллаж с фотографиями. К сожалению, о последнем пристанище Буркова совсем никто не заботится.
Людмила Иванова: Шурочка из "Служебного романа"
На Пятницком кладбище у актрисы Людмилы Ивановой, которая сыграла Шурочку из "Служебного романа", находится фамильное захоронение. Там упокоены родители артистки, ее дед и бабушка. В 2010 году
Ивановна сама оказалась на семейном погосте. Она умерла в возрасте 83 лет после тяжелой болезни.
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Пятницком кладбище (cropped)Могила Людмилы Ивановой на Пятницком кладбище
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Пятницком кладбище (cropped)
Могила Людмилы Ивановой на Пятницком кладбище
Поклонники актрисы, которые хотели посетить ее кладбище, поразились. Они не смогли обнаружить никаких признаков захоронения Людмилы. Выцвел и пропал портрет артистки, потом исчезла табличка.
Позже беседе с "Экспресс газетой" внучка артистки объяснила, что могилне не заброшена. Напротив, у девушки планы поставить новый памятник для бабушки.
Александр Самойлов: деревянный крест вместо памятника
Актер Александр Самойлов ушел из жизни в 2020 году после перенесенного коронавируса. Ему было 68 лет. Артист снимался во многих сериалах, среди которых "Женская логика", "Знахарь", "Две судьбы", "Час Волкова" и другие.
Актер Александр Самойлов
Так как Александр умер в разгар пандемии, поклонникам не дали проститься с любимым актером. Похороны были тихие. Самое ужасное, что актера похоронили под скромным деревянным крестом, не установив памятника. Артист покоится рядом с отцом, народным артистом СССР Владимиром Самойловым.
Многие фанаты актера надеются, что ему воздвигнут достойный мемориал. Однако пока что насыпь земли и одинокий венок — всё, что напоминает о талантливом артисте.
Николай Прокопович: забытый герой войны и экрана
Николай Прокопович — известный актер театра и кино. Он снялся в таких картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Родины солдат" и "Дума о Ковпаке". Как известно, актер скончался в 2005 году. Он страдал от осложнения язвы желудка, которую получил еще на фронте.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Михаил Волков в роли Крылова-Крамера и Николай Прокопович в роли Вильгельма в фильме Виллена Азарова "Бой после победы"
Актеры Михаил Волков в роли Крылова-Крамера и Николай Прокопович в роли Вильгельма в фильме Виллена Азарова "Бой после победы"
Похоронен Николай на Митинском кладбище, однако его могилу едва можно разглядеть — высокие заросли травы, покосившийся крест, блеклая табличка. Жена Прокоповича, уже покойная Инга Задорожная, признавалась, что из-за болезни не может ухаживать за захоронением. По ее словам, коллеги актера остались равнодушны к могиле Николая.
Сын Николая и Инги могилы родителей не посещает. Больше всего Константина беспокоил вопрос наследства. Мужчина претендовал то на квартиру в Москве, то на дачу в поселке.
Олег Даль: великий актёр в тесном углу
Великий актер Олег Даль известен по фильмам "Отпуск в сентябре", "Женя, Женечка и "Катюша", "Плохой хороший человек", "Не может быть!". К сожалению, он рано ушел из жизни, умер совсем молодым. Ему было всего 39 лет. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Ваганьковском кладбище (croped)Могила Олега Даля на Ваганьковском кладбище
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Ваганьковском кладбище (croped)
Могила Олега Даля на Ваганьковском кладбище
Могила артиста выглядит очень скромно в сравнении с остальными. Даже место на престижном Ваганьковском кладбище для Даля пришлось "выбивать" родным. Его похоронили рядом с могилой балерины Любы Рославлевой. Из-за нехватки места гроб актера сместили в сторону.
Рядом с ними так же скромно покоится его жена Елизавета. Несмотря на всенародную любовь, цветы на могиле появляются редко, а памятник выглядит бедно для актера такого масштаба.
Василий Шукшин: наследство важнее памяти?
Василий Шукшин известен как советский актер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Кроме того, у артиста была большая и дружная семья: жена, дочери, внуки. При этом его могила на Новодевичьем кладбище выглядит неухоженной. Возможно, наследников больше волнуют вопросы имущества, чем сохранение памяти о великом артисте.
© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкНадгробный памятник писателю Василию Макаровичу Шукшину на Новодевичьем кладбище
Надгробный памятник писателю Василию Макаровичу Шукшину на Новодевичьем кладбище