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На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 15.04.2025
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07:26 15.04.2025 (обновлено: 11:30 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/mkad-2011285206.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 15.04.2025
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:26:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 47-го км МКАД (в районе съезда №46) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено на 4,5 километра.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На внутренней стороне 47-го км МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне 47-го км МКАД (в районе съезда №46) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено на 4,5 километра.
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