https://ria.ru/20250415/mkad-2011285206.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 15.04.2025

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:26:00+03:00

2025-04-15T07:26:00+03:00

2025-04-15T11:30:00+03:00

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 47-го км МКАД (в районе съезда №46) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено на 4,5 километра.

https://ria.ru/20250414/dtp-2011148927.html

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2025

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происшествия, москва, мкад