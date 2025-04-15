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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 15.04.2025
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:26:00+03:00
2025-04-15T07:26:00+03:00
2025-04-15T11:30:00+03:00
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 47-го км МКАД (в районе съезда №46) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено на 4,5 километра.
https://ria.ru/20250414/dtp-2011148927.html
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внутренней стороне 47-го км МКАД в Москве столкнулись несколько автомобилей