https://ria.ru/20250415/mishustin-2011443714.html

Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи

Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи - РИА Новости, 15.04.2025

Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Юрия Лескина замглавы Федерального агентства по делам молодежи, соответствующее распоряжение размещено на официально РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:24:00+03:00

2025-04-15T19:24:00+03:00

2025-04-15T19:24:00+03:00

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Юрия Лескина замглавы Федерального агентства по делам молодежи, соответствующее распоряжение размещено на официально сайте опубликования правовых актов. "Назначить Лескина Юрия Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html

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политика, россия, михаил мишустин