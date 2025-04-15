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Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи - РИА Новости, 15.04.2025
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19:24 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/mishustin-2011443714.html
Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи
Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи - РИА Новости, 15.04.2025
Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Юрия Лескина замглавы Федерального агентства по делам молодежи, соответствующее распоряжение размещено на официально РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:24:00+03:00
2025-04-15T19:24:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Юрия Лескина замглавы Федерального агентства по делам молодежи, соответствующее распоряжение размещено на официально сайте опубликования правовых актов. "Назначить Лескина Юрия Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назначил Лескина замглавы Росмолодежи

Мишустин назначил Лескина замглавы Федерального агентства по делам молодежи

© Фото : Фонд РосконгрессРосмолодежь
Росмолодежь - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Фонд Росконгресс
Росмолодежь. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Юрия Лескина замглавы Федерального агентства по делам молодежи, соответствующее распоряжение размещено на официально сайте опубликования правовых актов.
"Назначить Лескина Юрия Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в документе.
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