Война в группе "Мираж": одна солистка хотела отсудить у другой 6 миллионов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В центре очередного скандала оказались экс-солистки легендарной группы "Мираж" Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина. Всё началось с иска почти в шесть миллионов рублей Гулькиной к Сухановой из-за интервью, которое дала последняя Алене Жигаловой для ее ютуб-шоу "Алена, блин!".
Чем же так разозлили друг друга известные певицы, чья вражда продолжается уже долгие годы?
"Есть такие женщины"
История с иском началось летом 2024 года, когда Маргарита Суханкина во время интервью Алене Жигаловой для ее ютуб-канала "Алена, блин!" дала весьма нелестную характеристику Гулькиной.
В беседе Жигалова предложила Суханкиной прокомментировать ряд громких заявлений ее экс-коллеги по группе "Мираж" Наталии Гулькиной, у которой до этого Алена также брала интервью.
Певица Маргарита Суханкина
И тут Маргариту Суханкину, похоже, прорвало. В списке ее высказываний, которые приводятся в исковом документе, отмечаются следующие фразы: "Есть такие женщины, которые слабы на передок", "А у нее есть слабость, она очень любит пообщаться с мужчинами, которые многим моложе… А там ну совсем дети были, они практически ей в дети годились. Мы ее в тот момент называли "пионервожатая".
Нравились женатые мужчины… подарили секс-игрушку
Сильно задели Гулькину и слова Сухановой, что первой нравились и женатые мужчины: "И тут Гулькина заявляет: "Я его хочу!" Юру, у которого есть жена. Да? Ну как бы. Я ей говорю: "Наташа, остановись, не надо, не надо, у него семья, не морочь парню голову…"
Ну и апогеем, судя по всему, стал рассказ в интервью Маргариты, как однажды Гулькиной подарили секс-игрушку.
© Фото : Пресс-служба НТВСудья международного детского вокального конкурса "Ты супер!" оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина
© Фото : Пресс-служба НТВ
Судья международного детского вокального конкурса "Ты супер!" оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина
"И этот калейдоскоп мужчин я могу еще, но не хочу… на наших глазах сменяющийся вот такой вот. Как бы это вот все продолжалось. И почему, собственно, на один из дней рождений был подарен искусственный… Самое интересное, ей понравилось". Согласно проведенной лингвистической экспертизе, певица имела в виду фаллоимитатор.
Сначала 150 тысяч вместо 6 миллионов, а затем ничего…
Столь смелые заявления Маргариты сподвигли Наталью Гулькину подать заявление в суд, требуя опровергнуть ряд фраз, которые, по ее мнению, порочат честь, достоинство и деловую репутацию певицы, а также взыскать с Маргариты компенсацию морального вреда на общую сумму 5 920 080 рублей.
Певица Наталия Гулькина
Вначале суд принял сторону Гулькиной, правда, вместо запрошенных почти 6 миллионов рублей компенсации Суханкина должна была выплатить всего 150 тысяч, а также принести публичные извинения Наталье Гулькиной.
Суханкину решение суда не устроило, и она подала апелляцию, судебное заседание по которой состоялось 10 апреля 2025 года в Московском городском суде, где и было отменено ранее вынесенное решение и отказано Гулькиной в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
"Холодная война" между двумя поп дивами
Стоит заметить, что конфликт между двумя певицами начался задолго до скандального интервью. Вся та дружба Суханкиной и Гулькиной, которую они демонстрировали, когда пели и работали вместе, оказалась обычным миражем.
© Фото : НТВЧлен жюри проекта "Ты супер!" Маргарита Суханкина
© Фото : НТВ
Член жюри проекта "Ты супер!" Маргарита Суханкина
Хотя слухи об их соперничестве ходили давно, впервые громко о взаимной неприязни друг другу артистки заявили в 2011 году.
Маргарита посчитала, что она всегда была первой скрипкой, и заслуга звучания "Миража" — это звучание ее голоса, а со своей стороны Гулькина обвинила Суханкину в звездной болезни, та ответила обвинением в развратности и скверном характере, ну а дальше пошло по наклонной.
Певица Наталия Гулькина
И с тех пор между певицами шла холодная война в виде взаимных колкостей в ходе многочисленных интервью, которая, похоже, уже переросла в горячую фазу, судя по прошедшим судебным заседаниям.
Группа — лидер по судам и скандалам
Впрочем, группа "Мираж", похоже, является лидером в российской поп-музыке по числу скандалов, споров и судов.
Во многом к этому привела постоянная смена состава — Маргарита Суханкина, Наталия Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова, Екатерина Болдышева, целая вереница талантливых певиц, прошедших через "Мираж".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Маргарита Суханкина и группа "Мираж" выступают на концерте XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Маргарита Суханкина и группа "Мираж" выступают на концерте XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
И многие уходили с обидами, которые затем выплескивали на страницы интернета. А сколько судебных разборок было по поводу авторских прав: кто и что имеет право исполнять, когда и где.
Хочется надеяться, многим "Мираж" запомнится бессмертными хитами, а не судебными тяжбами.