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Война в группе "Мираж": одна солистка хотела отсудить у другой 6 миллионов - РИА Новости, 15.04.2025
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Шоубиз
 
18:50 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/mirazh-2011390862.html
Война в группе "Мираж": одна солистка хотела отсудить у другой 6 миллионов
Война в группе "Мираж": одна солистка хотела отсудить у другой 6 миллионов - РИА Новости, 15.04.2025
Война в группе "Мираж": одна солистка хотела отсудить у другой 6 миллионов
В центре очередного скандала оказались экс-солистки легендарной группы "Мираж" Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина. Всё началось с иска почти в шесть... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:50:00+03:00
2025-04-15T18:50:00+03:00
шоубиз
наталья гулькина
маргарита суханкина
светлана разина
мираж
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В центре очередного скандала оказались экс-солистки легендарной группы "Мираж" Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина. Всё началось с иска почти в шесть миллионов рублей Гулькиной к Сухановой из-за интервью, которое дала последняя Алене Жигаловой для ее ютуб-шоу "Алена, блин!".Чем же так разозлили друг друга известные певицы, чья вражда продолжается уже долгие годы?"Есть такие женщины"История с иском началось летом 2024 года, когда Маргарита Суханкина во время интервью Алене Жигаловой для ее ютуб-канала "Алена, блин!" дала весьма нелестную характеристику Гулькиной.В беседе Жигалова предложила Суханкиной прокомментировать ряд громких заявлений ее экс-коллеги по группе "Мираж" Наталии Гулькиной, у которой до этого Алена также брала интервью.И тут Маргариту Суханкину, похоже, прорвало. В списке ее высказываний, которые приводятся в исковом документе, отмечаются следующие фразы: "Есть такие женщины, которые слабы на передок", "А у нее есть слабость, она очень любит пообщаться с мужчинами, которые многим моложе… А там ну совсем дети были, они практически ей в дети годились. Мы ее в тот момент называли "пионервожатая".Нравились женатые мужчины… подарили секс-игрушкуСильно задели Гулькину и слова Сухановой, что первой нравились и женатые мужчины: "И тут Гулькина заявляет: "Я его хочу!" Юру, у которого есть жена. Да? Ну как бы. Я ей говорю: "Наташа, остановись, не надо, не надо, у него семья, не морочь парню голову…"Ну и апогеем, судя по всему, стал рассказ в интервью Маргариты, как однажды Гулькиной подарили секс-игрушку."И этот калейдоскоп мужчин я могу еще, но не хочу… на наших глазах сменяющийся вот такой вот. Как бы это вот все продолжалось. И почему, собственно, на один из дней рождений был подарен искусственный… Самое интересное, ей понравилось". Согласно проведенной лингвистической экспертизе, певица имела в виду фаллоимитатор.Сначала 150 тысяч вместо 6 миллионов, а затем ничего…Столь смелые заявления Маргариты сподвигли Наталью Гулькину подать заявление в суд, требуя опровергнуть ряд фраз, которые, по ее мнению, порочат честь, достоинство и деловую репутацию певицы, а также взыскать с Маргариты компенсацию морального вреда на общую сумму 5 920 080 рублей.Вначале суд принял сторону Гулькиной, правда, вместо запрошенных почти 6 миллионов рублей компенсации Суханкина должна была выплатить всего 150 тысяч, а также принести публичные извинения Наталье Гулькиной.Суханкину решение суда не устроило, и она подала апелляцию, судебное заседание по которой состоялось 10 апреля 2025 года в Московском городском суде, где и было отменено ранее вынесенное решение и отказано Гулькиной в удовлетворении исковых требований в полном объеме."Холодная война" между двумя поп дивамиСтоит заметить, что конфликт между двумя певицами начался задолго до скандального интервью. Вся та дружба Суханкиной и Гулькиной, которую они демонстрировали, когда пели и работали вместе, оказалась обычным миражем.Хотя слухи об их соперничестве ходили давно, впервые громко о взаимной неприязни друг другу артистки заявили в 2011 году.Маргарита посчитала, что она всегда была первой скрипкой, и заслуга звучания "Миража" — это звучание ее голоса, а со своей стороны Гулькина обвинила Суханкину в звездной болезни, та ответила обвинением в развратности и скверном характере, ну а дальше пошло по наклонной.И с тех пор между певицами шла холодная война в виде взаимных колкостей в ходе многочисленных интервью, которая, похоже, уже переросла в горячую фазу, судя по прошедшим судебным заседаниям.Группа — лидер по судам и скандаламВпрочем, группа "Мираж", похоже, является лидером в российской поп-музыке по числу скандалов, споров и судов.Во многом к этому привела постоянная смена состава — Маргарита Суханкина, Наталия Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова, Екатерина Болдышева, целая вереница талантливых певиц, прошедших через "Мираж".И многие уходили с обидами, которые затем выплескивали на страницы интернета. А сколько судебных разборок было по поводу авторских прав: кто и что имеет право исполнять, когда и где.Хочется надеяться, многим "Мираж" запомнится бессмертными хитами, а не судебными тяжбами.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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наталья гулькина, маргарита суханкина , светлана разина, мираж
Шоубиз, Наталья Гулькина, Маргарита Суханкина , Светлана Разина, Мираж

Война в группе "Мираж": одна солистка хотела отсудить у другой 6 миллионов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр НатрускинНаталия Гулькина и Маргарита Суханкина
Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В центре очередного скандала оказались экс-солистки легендарной группы "Мираж" Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина. Всё началось с иска почти в шесть миллионов рублей Гулькиной к Сухановой из-за интервью, которое дала последняя Алене Жигаловой для ее ютуб-шоу "Алена, блин!".
Чем же так разозлили друг друга известные певицы, чья вражда продолжается уже долгие годы?

"Есть такие женщины"

История с иском началось летом 2024 года, когда Маргарита Суханкина во время интервью Алене Жигаловой для ее ютуб-канала "Алена, блин!" дала весьма нелестную характеристику Гулькиной.
В беседе Жигалова предложила Суханкиной прокомментировать ряд громких заявлений ее экс-коллеги по группе "Мираж" Наталии Гулькиной, у которой до этого Алена также брала интервью.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Маргарита Суханкина
Певица Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Маргарита Суханкина
И тут Маргариту Суханкину, похоже, прорвало. В списке ее высказываний, которые приводятся в исковом документе, отмечаются следующие фразы: "Есть такие женщины, которые слабы на передок", "А у нее есть слабость, она очень любит пообщаться с мужчинами, которые многим моложе… А там ну совсем дети были, они практически ей в дети годились. Мы ее в тот момент называли "пионервожатая".

Нравились женатые мужчины… подарили секс-игрушку

Сильно задели Гулькину и слова Сухановой, что первой нравились и женатые мужчины: "И тут Гулькина заявляет: "Я его хочу!" Юру, у которого есть жена. Да? Ну как бы. Я ей говорю: "Наташа, остановись, не надо, не надо, у него семья, не морочь парню голову…"
Ну и апогеем, судя по всему, стал рассказ в интервью Маргариты, как однажды Гулькиной подарили секс-игрушку.
© Фото : Пресс-служба НТВСудья международного детского вокального конкурса "Ты супер!" оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина
Судья международного детского вокального конкурса Ты супер! оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Пресс-служба НТВ
Судья международного детского вокального конкурса "Ты супер!" оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина
"И этот калейдоскоп мужчин я могу еще, но не хочу… на наших глазах сменяющийся вот такой вот. Как бы это вот все продолжалось. И почему, собственно, на один из дней рождений был подарен искусственный… Самое интересное, ей понравилось". Согласно проведенной лингвистической экспертизе, певица имела в виду фаллоимитатор.

Сначала 150 тысяч вместо 6 миллионов, а затем ничего…

Столь смелые заявления Маргариты сподвигли Наталью Гулькину подать заявление в суд, требуя опровергнуть ряд фраз, которые, по ее мнению, порочат честь, достоинство и деловую репутацию певицы, а также взыскать с Маргариты компенсацию морального вреда на общую сумму 5 920 080 рублей.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Наталия Гулькина
Певица Наталия Гулькина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певица Наталия Гулькина
Вначале суд принял сторону Гулькиной, правда, вместо запрошенных почти 6 миллионов рублей компенсации Суханкина должна была выплатить всего 150 тысяч, а также принести публичные извинения Наталье Гулькиной.
Суханкину решение суда не устроило, и она подала апелляцию, судебное заседание по которой состоялось 10 апреля 2025 года в Московском городском суде, где и было отменено ранее вынесенное решение и отказано Гулькиной в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

"Холодная война" между двумя поп дивами

Стоит заметить, что конфликт между двумя певицами начался задолго до скандального интервью. Вся та дружба Суханкиной и Гулькиной, которую они демонстрировали, когда пели и работали вместе, оказалась обычным миражем.
© Фото : НТВЧлен жюри проекта "Ты супер!" Маргарита Суханкина
Член жюри проекта Ты супер! Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : НТВ
Член жюри проекта "Ты супер!" Маргарита Суханкина
Хотя слухи об их соперничестве ходили давно, впервые громко о взаимной неприязни друг другу артистки заявили в 2011 году.
Маргарита посчитала, что она всегда была первой скрипкой, и заслуга звучания "Миража" — это звучание ее голоса, а со своей стороны Гулькина обвинила Суханкину в звездной болезни, та ответила обвинением в развратности и скверном характере, ну а дальше пошло по наклонной.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Наталия Гулькина
Певица Наталия Гулькина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певица Наталия Гулькина
И с тех пор между певицами шла холодная война в виде взаимных колкостей в ходе многочисленных интервью, которая, похоже, уже переросла в горячую фазу, судя по прошедшим судебным заседаниям.

Группа — лидер по судам и скандалам

Впрочем, группа "Мираж", похоже, является лидером в российской поп-музыке по числу скандалов, споров и судов.
Во многом к этому привела постоянная смена состава — Маргарита Суханкина, Наталия Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова, Екатерина Болдышева, целая вереница талантливых певиц, прошедших через "Мираж".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Маргарита Суханкина и группа "Мираж" выступают на концерте XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Маргарита Суханкина и группа Мираж выступают на концерте XXXII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Маргарита Суханкина и группа "Мираж" выступают на концерте XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
И многие уходили с обидами, которые затем выплескивали на страницы интернета. А сколько судебных разборок было по поводу авторских прав: кто и что имеет право исполнять, когда и где.
Хочется надеяться, многим "Мираж" запомнится бессмертными хитами, а не судебными тяжбами.
 
ШоубизНаталья ГулькинаМаргарита СуханкинаСветлана РазинаМираж
 
 
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