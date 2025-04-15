https://ria.ru/20250415/mintsifry-2011372794.html

Минцифры напомнило, что "Госуслуги" не отправляют смс о входе в аккаунт

Минцифры напомнило, что "Госуслуги" не отправляют смс о входе в аккаунт - РИА Новости, 15.04.2025

Минцифры напомнило, что "Госуслуги" не отправляют смс о входе в аккаунт

Уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" могут приходить только на электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru, в смс такая информация... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:22:00+03:00

2025-04-15T15:22:00+03:00

2025-04-15T18:39:00+03:00

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" могут приходить только на электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru, в смс такая информация не отправляется, а номера мошенников, которые запускают рассылки якобы от "Госуслуг", оперативно блокируются, сообщило Минцифры РФ. Ранее корреспондент РИА Новости заметил, что россияне стали получать поддельные письма якобы от "Госуслуг" о попытках входа в аккаунт с других устройств. Так, жертве приходит сообщение на почту якобы от портала об успешном входе в аккаунт. При этом название портала написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi. Также указан номер якобы службы поддержки, по которому рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки. "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учетную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс такая информация не отправляется", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Не нужно открывать письма якобы от портала с других адресов, переходить по ссылкам и звонить по указанным там номерам, отметили в министерстве. Также рекомендуется обращать внимание на отправителя электронного письма и всегда проверять ссылку страницы, по которой переходите. Единственно верный адрес "Госуслуг" - gosuslugi.ru, добавили там. Также лучше устанавливать приложения только из официальных источников и обращать внимание на то, кто разработал приложение в онлайн-магазине, пользоваться антивирусными программами. "Никому никогда не называйте данные для входа в "Госуслуги" - логин, пароль, сведения о втором факторе защиты и смс-код для восстановления доступа. Они могут понадобиться только лично вам", - напомнили в министерстве. "Если мошенники рассылают электронные письма или смс от якобы "Госуслуг" и указывают в них телефоны для связи, мы оперативно блокируем эти номера", - резюмировали там.

https://ria.ru/20250403/gosuslugi-2009073995.html

https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html

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общество, технологии, россия, пособие по безработице