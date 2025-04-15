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ПВО ночью сбила 115 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 115 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.04.2025
ПВО ночью сбила 115 украинских беспилотников
Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, подавляющее большинство — над Курской... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:08:00+03:00
2025-04-15T07:08:00+03:00
2025-04-15T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, подавляющее большинство — над Курской областью, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Противовоздушная оборона уничтожила:Правительство Курской области ранее сообщило о массированной атаке БПЛА на столицу региона. В результате погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. В нескольких многоквартирных и частных домах начались пожары, удару подвергся и гараж скорой помощи, где повреждены 11 машин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011277268.html
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россия, курская область, воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Воронежская область, Безопасность
ПВО ночью сбила 115 украинских беспилотников
Минобороны: средства ПВО ночью сбили 115 дронов ВСУ над российскими регионами