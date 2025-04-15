https://ria.ru/20250415/minoborony-2011284440.html

ПВО ночью сбила 115 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 115 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.04.2025

ПВО ночью сбила 115 украинских беспилотников

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, подавляющее большинство — над Курской... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:08:00+03:00

2025-04-15T07:08:00+03:00

2025-04-15T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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воронежская область

безопасность

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, подавляющее большинство — над Курской областью, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Противовоздушная оборона уничтожила:Правительство Курской области ранее сообщило о массированной атаке БПЛА на столицу региона. В результате погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. В нескольких многоквартирных и частных домах начались пожары, удару подвергся и гараж скорой помощи, где повреждены 11 машин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011277268.html

https://ria.ru/20250415/kursk-2011273947.html

россия

курская область

воронежская область

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россия, курская область, воронежская область, безопасность