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"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 15.04.2025
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05:05 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278765.html
"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском
"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 15.04.2025
"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском
Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" танкового соединения группировки войск "Центр" сбили разведывательный БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:05:00+03:00
2025-04-15T05:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" танкового соединения группировки войск "Центр" сбили разведывательный БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека" ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что ЗРК "Тор-М1" обнаружил дрон-разведчик противника и взял его на сопровождение. После подтверждения цели и команды на уничтожение военнослужащие успешно поразили беспилотник ВСУ управляемыми ракетами с осколочно-фугасной боевой частью. "Выехали на боевое поле, встали в первую степень боевой готовности, обнаружили воздушную цель, цель уничтожили. Затем свернулись и уехали в укрытие", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М1" Иван Пономарев.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском

Минобороны: расчет ЗРК "Тор" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" танкового соединения группировки войск "Центр" сбили разведывательный БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека" ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что ЗРК "Тор-М1" обнаружил дрон-разведчик противника и взял его на сопровождение. После подтверждения цели и команды на уничтожение военнослужащие успешно поразили беспилотник ВСУ управляемыми ракетами с осколочно-фугасной боевой частью.
"Выехали на боевое поле, встали в первую степень боевой готовности, обнаружили воздушную цель, цель уничтожили. Затем свернулись и уехали в укрытие", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М1" Иван Пономарев.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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