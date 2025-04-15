https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278765.html

"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском

"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 15.04.2025

"Тор" группы "Центр" сбил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском

Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" танкового соединения группировки войск "Центр" сбили разведывательный БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T05:05:00+03:00

2025-04-15T05:05:00+03:00

2025-04-15T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" танкового соединения группировки войск "Центр" сбили разведывательный БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека" ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что ЗРК "Тор-М1" обнаружил дрон-разведчик противника и взял его на сопровождение. После подтверждения цели и команды на уничтожение военнослужащие успешно поразили беспилотник ВСУ управляемыми ракетами с осколочно-фугасной боевой частью. "Выехали на боевое поле, встали в первую степень боевой готовности, обнаружили воздушную цель, цель уничтожили. Затем свернулись и уехали в укрытие", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М1" Иван Пономарев.

https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011276956.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)