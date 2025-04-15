https://ria.ru/20250415/minoborony-2011267586.html

Минобороны рассказало о решающем ударе по нацистам в Австрии в 1945 году

Минобороны рассказало о решающем ударе по нацистам в Австрии в 1945 году - РИА Новости, 15.04.2025

Минобороны рассказало о решающем ударе по нацистам в Австрии в 1945 году

Министерство обороны России на своем сайте обнародовало рассекреченные архивные документы к 80-й годовщине окончания Венской стратегической наступательной... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T00:24:00+03:00

2025-04-15T00:24:00+03:00

2025-04-15T00:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

вена

дунай (река)

австрия

николай борисов

родион малиновский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России на своем сайте обнародовало рассекреченные архивные документы к 80-й годовщине окончания Венской стратегической наступательной операции, одной из ключевых стратегических операций Красной Армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Главной целью Венской стратегической наступательной операции (16 марта - 15 апреля 1945 года) было освобождение Австрии и ее столицы Вены от немецко-фашистских захватчиков. "Операция стала важным звеном в масштабном наступлении советских войск в Центральной Европе, которое нанесло решающий удар по военному потенциалу Третьего рейха и ускорило его окончательный крах", - подчеркивает Минобороны РФ. В новом мультимедийном проекте "Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай" на сайте военного ведомства опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий, описания зверств фашистов в концлагере Маутхаузен, исторические фотоснимки, схемы и планы, наградные листы на участников Венской стратегической наступательной операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. Ход операцииДля успешного выполнения задач Венской наступательной операции советское командование задействовало силы двух крупных фронтов: 3-го Украинского фронта под командованием маршала Фёдора Толбухина и 2-го Украинского фронта, возглавляемого маршалом Родионом Малиновским. Общую координацию действий обоих фронтов осуществлял маршал Семен Тимошенко. "Командующему войсками 2-го Украинского фронта подготовить и провести наступательную операцию с целью ударом севернее реки Дунай в общем направлении на Нове-Замки, Малацки, Зноймо, с одновременным наступлением левого крыла фронта по южному берегу Дуная, занять Братиславу, не позднее 20 дня операции овладеть Брно, Зноймо и во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта овладеть Веной. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Пильзе", – указано в директиве Ставки Верховного Главнокомандования от 17 февраля 1945 года командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов на наступление с задачей овладеть городами Братислава, Брно, Вена. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля 1945-го. В ночь на 14 апреля город полностью перешел под контроль Красной Армии. Войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии. Еще через два дня 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта, после переправы на северный берег Дуная, вышли в район северо-западнее города. В результате проведенной операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили основные силы немецкой группы армий "Юг", полностью очистили от врага территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии с ее столицей. Они пленили более 130 тысяч солдат и офицеров, уничтожили и захватили свыше 1,3 тысячи танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий, большое количество другой военной техники. Тринадцатого апреля 1945 года Москва от имени Родины салютовала войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим Веной - 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Свидетельства героизмаМинобороны РФ также рассказало о тех, кто особенно отличился в боях 80 лет назад. В их числе - Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Михаил Пупков, командир стрелкового батальона 184-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии. "Колонна немцев, отступая из пункта Швехат в город Вену, наткнулась на батальон гвардии старшего лейтенанта Пупкова. Товарищ Пупков, лично находясь в ротах, поднял бойцов в атаку и в скоротечном бою разгромил указанную колонну, при этом захватил одну самоходную пушку, три бронетранспортера, семь зенитных пушек с тягачами, 15 автомашин, девять мотоциклов. Уничтожено 80 солдат и офицеров противника. Продолжая выполнять поставленную задачу, батальон квартал за кварталом очищал город от противника. В числе первых форсировал Дунайский канал и после двухдневных ожесточенных боев вышел к р. Дунай, полностью выполнив боевой приказ", - говорилось в наградном листе на Пупкова. Также проявил мужество и героизм Герой Советского Союза гвардии красноармеец Николай Борисов, автоматчик разведывательной роты 2-й гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса. "В ночь с 12 на 13 апреля 1945 года в уличных боях в городе Вене группе бойцов… была поставлена задача - под покровом ночи пробраться через боевые порядки противника и перерезать провода к взрывчатым веществам, подложенным под мост через реку Дунай, тем самым сохранить мост и дать возможность нашим частям ввести дальнейшее на дальнейшее наступательные бои на левом берегу Дуная. Все подступы к мосту находились под сильным артиллерийским и оружейной пулеметном огнем противника, а сам мост охранялся большой группой автоматчиков, тремя танками и несколькими бронетранспортерами", - отмечалось в наградном листе на Борисова. "Гвардии красноармеец Борисов, презирая смерть, точно выполнил приказ командования. Действую в составе группы гвардии старшего сержанта Кунева, гвардии и старшины Минина и гвардии красноармейца Москальчука прорвались через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированном моста, взрывчатые вещества сбросили в воду. Мост был сохранен. Части красной армии стремительной атакой опрокинули про противника и преследуя его продолжали наступление на левом берегу Дуная, пользуясь сохраненным мостом", - уточнялось в документе. А лейтенант Вадим Глазунов, командир бронекатера БК-3, "поддерживая огнем БК-234 в дневной десантной операции по второму мосту города Вена 11 апреля 1945 года, обеспечил высадку десанта без потерь, смело и умело маневрируя долгое время избегал попадания в катер вражеских снарядов". "Огнем своего орудия и пулеметов товарищ Глазунов уничтожил 200 солдат и офицеров, одно орудие, восемь огневых точек, одно самоходное орудие и автомашину. Несмотря на тяжелое ранение, полученное в этом бою, и на то, что катер имел повреждения от снарядов противника и пожара в машинном и хозяйственном отсеках, товарищ Глазунов привел свой катер к нашему берегу", - сообщалось в наградном листе. Чудовищное убийство генерала КарбышеваК 1945 году на территории Австрии активно функционировало 49 концлагерей. Масштаб сопротивления фашистскому режиму на австрийской территории был значительно снижен за счет жестоких репрессий. "Концентрационный лагерь смерти Маутхаузен, так же как Майданек, Бухенвальд и Дохау, был лагерем уничтожений. Он расположен на территории уезда Перг, в 1500 метрах от населенного пункта Маутхаузен… C 1939 года до мая 1945 года в этом лагере было замучено различными способами свыше 335 тыс. человек… В феврале месяце 1945 года способные еще к движению и работе заключенные барака №20 организовали побег из лагеря. Уничтожив охрану на ближайшей вышке и замкнув провода высокого напряжения мокрыми матрасами, из барака через стену бежало около 700 человек заключенных, но спастись от преследования удалось только 13 человекам. Остальные были убиты на месте поимки мобилизованными для этой цели эсэсовцами из охраны и местными жителями", – сказано в описании концентрационного лагеря Маутхаузен. В конце января 1945 года в Маутхаузен прибыла большая партия заключенных из других лагерей, среди которых находился генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев. В ночь на 18 февраля 1945-го в числе около 500 других заключенных генерал после зверских пыток был облит водой на 12-градусном морозе и убит. Его тело сожгли в печах Маутхаузена. "В морозную ночь с 17 на 18 февраля 1945 года фашисты совершили чудовищное злодеяние над Героем Советского Союза генерал-лейтенантом Карбышевым Дмитрием Михайловичем. Полуобнаженного генерала Карбышева фашисты привязали к стене и поливали его водой из пожарного шланга до тех пор, пока он не превратился в ледяную (гору) статую… Долго и жестко, физически и морально пытали его гитлеровские изверги, добываясь, чтобы он перешел к ним на службу. Не сломив железной стойкости советского патриота, старого ученого, непартийного большевика, фашисты незадолго до своего полного крушения зверски убили генерала Карбышева", – говорилось в документе.

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011266953.html

https://ria.ru/20250413/osk-2011045540.html

https://ria.ru/20250413/vov-2006288755.html

https://ria.ru/20250410/vov-2006297217.html

https://ria.ru/20250408/krym-2009880199.html

https://ria.ru/20250331/otrazhenie-2006457895.html

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безопасность, вена, дунай (река), австрия, николай борисов, родион малиновский, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне