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Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР - РИА Новости, 15.04.2025
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05:22 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ministerstvo-2011279861.html
Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР
Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР - РИА Новости, 15.04.2025
Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР
Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:22:00+03:00
2025-04-15T05:22:00+03:00
россия
саудовская аравия
нижегородская область
максут шадаев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник. Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева. Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.
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россия
саудовская аравия
нижегородская область
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россия, саудовская аравия, нижегородская область, максут шадаев
Россия, Саудовская Аравия, Нижегородская область, Максут Шадаев
Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР

Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР-2025

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник.
Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева.
Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.
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РоссияСаудовская АравияНижегородская областьМаксут Шадаев
 
 
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