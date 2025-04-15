https://ria.ru/20250415/ministerstvo-2011279861.html

Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР

Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР - РИА Новости, 15.04.2025

Источник: Минцифры пригласило министерство связи Саудовской Аравии на ЦИПР

Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T05:22:00+03:00

2025-04-15T05:22:00+03:00

2025-04-15T05:22:00+03:00

россия

саудовская аравия

нижегородская область

максут шадаев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры России пригласило министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 2025, которая состоится в июне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Минцифры России прислало приглашение министерству связи и информационных технологий Саудовской Аравии на ЦИПР", - сообщил источник. Уточняется, что приглашен министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ибн Амир ас-Саваха, приглашение направлено от имени главы Минцифры Максута Шадаева. Грядущий ЦИПР состоится 2-5 июня. Мероприятие пройдет при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области.

https://ria.ru/20250409/mintsifry-2010271026.html

россия

саудовская аравия

нижегородская область

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россия, саудовская аравия, нижегородская область, максут шадаев