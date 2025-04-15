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Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка
Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка - РИА Новости, 15.04.2025
Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка
Лидерами нового миропорядка будут Россия, США и Китай, а Европе предстоит тяжелая борьба, считает президент Аргентины Хавьер Милей. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:38:00+03:00
2025-04-15T05:38:00+03:00
2025-04-15T11:41:00+03:00
в мире
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хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр — РИА Новости. Лидерами нового миропорядка будут Россия, США и Китай, а Европе предстоит тяжелая борьба, считает президент Аргентины Хавьер Милей."Мы видим, что мир сейчас перестраивается. Мировой порядок, который мы знали после Второй мировой войны, сейчас мертв", — сказал глава государства в интервью радио Neura. Отвечая на вопрос, каким он себе представляет мировой порядок, президент отметил: "США, возглавляющие Америку, Россия — Евразию и Китай — Азию в той части, которую не возглавляет Россия". "Европе предстоит тяжелая борьба, она должна преодолеть воукизм. Европа очень давно не растет", — отметил Милей.
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в мире, россия, китай, европа, хавьер милей
В мире, Россия, Китай, Европа, Хавьер Милей
Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка
Милей: лидерами нового миропорядка будут Россия, США и Китай