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Милей заявил, что Аргентина готова к взаимной отмене пошлин с США

Милей заявил, что Аргентина готова к взаимной отмене пошлин с США - РИА Новости, 15.04.2025

Милей заявил, что Аргентина готова к взаимной отмене пошлин с США

Президент Аргентины Хавьер Милей по итогам переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что американский лидер Дональд Трамп угрозами пошлин... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:55:00+03:00

2025-04-15T01:55:00+03:00

2025-04-15T01:55:00+03:00

аргентина

сша

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МЕХИКО, 15 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей по итогам переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что американский лидер Дональд Трамп угрозами пошлин борется за справедливую торговую систему, при этом Милей отметил, что аргентинские власти готовы подписать двусторонний договор между странами. "Глобальный спор, инициированный президентом Трампом, стал поводом для обсуждения давних дисбалансов в международной торговле в целях более справедливой её перестройки. Он правильно понимает, что нужно исправить существующие искажения и бороться за торговую систему, в которой все играют по единым правилам - без злоупотреблений и недобросовестных практик", - сказал Милей, выступление которого опубликовано в блоге администрации президента в соцсети Х. По словам политика, правительство Аргентины рассматривает эти перемены не как угрозу, а как вызов и возможность для стран Америки, которые должны работать вместе для процветания и взаимной защиты. В этой связи он вновь заявил о намерении сделать Аргентину надёжным союзником Соединённых Штатов в регионе. "Что касается торговли, мы понимаем, что цель - обеспечить доступ обеих стран к более качественным товарам и услугам на взаимовыгодных условиях и по справедливой цене. Мы готовы подписать торговое соглашение в этом духе - соглашение, которое, несомненно, принесёт выгоду и Соединённым Штатам, и Аргентине. Ведь большая торговая интеграция - это не что иное, как выгоды для граждан", - добавил Милей. В декабре Милей заявил, что на повестке работы администрации на тот момент избранного президента США Дональда Трампа стоит соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной. В январе Милей стал одним из двух лидеров стран, прибывших на инаугурацию Трампа в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250414/ssha-2011165956.html

https://ria.ru/20250414/poshliny-2011104206.html

аргентина

сша

америка

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аргентина, сша, америка, хавьер милей, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт