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МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах - РИА Новости, 15.04.2025
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13:01 15.04.2025 (обновлено: 16:13 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/mid-2011345160.html
МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах
МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах - РИА Новости, 15.04.2025
МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах
Россия в связи с заявлением Секретариата ООН про Сумы призывает генсека ООН Антониу Гутерреша и Секретариат организации занять честную позицию по Украине, не... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:01:00+03:00
2025-04-15T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия в связи с заявлением Секретариата ООН про Сумы призывает генсека ООН Антониу Гутерреша и Секретариат организации занять честную позицию по Украине, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией России и сокрытием преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Гутерреш через своего официального представителя Стефана Дюжаррика 13 апреля сделал очередное заявление по Украине, на этот раз посвященное событиям в городе Сумы. Там, в частности, выдвигаются обвинения в адрес России."В очередной раз призываем Антониу Гутерреша и возглавляемый им Секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Представитель МИД отметила, что Гутерреш в нарушение Устава организации продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима."Вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН продолжает в нарушение статьи 1 Устава ООН, требующей уважать языковые, религиозные и иные права человека, покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека", — говорится в комментарии Захаровой.Как напомнила Захарова, подобное отношение Секретариата ООН проявляется и в игнорировании обращений РФ по расследованию провокации в Буче.
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россия, оон, в мире
Россия, ООН, В мире
МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах

МИД призвал генсека ООН Гутерреша прекратить дискредитацию России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия в связи с заявлением Секретариата ООН про Сумы призывает генсека ООН Антониу Гутерреша и Секретариат организации занять честную позицию по Украине, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией России и сокрытием преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Гутерреш через своего официального представителя Стефана Дюжаррика 13 апреля сделал очередное заявление по Украине, на этот раз посвященное событиям в городе Сумы. Там, в частности, выдвигаются обвинения в адрес России.
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"В очередной раз призываем Антониу Гутерреша и возглавляемый им Секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Представитель МИД отметила, что Гутерреш в нарушение Устава организации продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
"Вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН продолжает в нарушение статьи 1 Устава ООН, требующей уважать языковые, религиозные и иные права человека, покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека", — говорится в комментарии Захаровой.
Как напомнила Захарова, подобное отношение Секретариата ООН проявляется и в игнорировании обращений РФ по расследованию провокации в Буче.
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