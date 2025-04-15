МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах
МИД призвал генсека ООН Гутерреша прекратить дискредитацию России
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия в связи с заявлением Секретариата ООН про Сумы призывает генсека ООН Антониу Гутерреша и Секретариат организации занять честную позицию по Украине, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией России и сокрытием преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Гутерреш через своего официального представителя Стефана Дюжаррика 13 апреля сделал очередное заявление по Украине, на этот раз посвященное событиям в городе Сумы. Там, в частности, выдвигаются обвинения в адрес России.
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"В очередной раз призываем Антониу Гутерреша и возглавляемый им Секретариат ООН занять честную позицию, не допускать комментирования в предвзятом ключе событий в контексте украинского кризиса, прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Представитель МИД отметила, что Гутерреш в нарушение Устава организации продолжает покрывать действия Владимира Зеленского и киевского режима.
"Вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН продолжает в нарушение статьи 1 Устава ООН, требующей уважать языковые, религиозные и иные права человека, покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставными принципами самоопределения народов и уважения прав человека", — говорится в комментарии Захаровой.
Как напомнила Захарова, подобное отношение Секретариата ООН проявляется и в игнорировании обращений РФ по расследованию провокации в Буче.