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В Нижнем Новгороде избили медсестру скорой помощи - РИА Новости, 15.04.2025
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15:48 15.04.2025 (обновлено: 16:02 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/medsestra-2011382281.html
В Нижнем Новгороде избили медсестру скорой помощи
В Нижнем Новгороде избили медсестру скорой помощи - РИА Новости, 15.04.2025
В Нижнем Новгороде избили медсестру скорой помощи
Сотрудницу скорой помощи избили во время вызова в Нижнем Новгороде, у нее черепно-мозговая травма, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:48:00+03:00
2025-04-15T16:02:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Сотрудницу скорой помощи избили во время вызова в Нижнем Новгороде, у нее черепно-мозговая травма, сообщила региональная трудовая инспекция. "Вечером 14 апреля около 22.50 на улице 40 лет Победы в Приокском районе 26-летняя медсестра станции скорой медицинской помощи, находясь при исполнении служебных обязанностей, подверглась нападению со стороны агрессивного гражданина. Преступник нанес работнику телесные повреждения, вследствие чего медсестра была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу", - говорится в сообщении. По результатам медицинского обследования у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга и ушибы мягких тканей головы. Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, по факту применения насилия в отношении медицинского работника возбуждено уголовное дело. "В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20250409/yaponiya-2010142386.html
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде избили медсестру скорой помощи

В Нижнем Новгороде избили медсестру скорой помощи во время вызова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Сотрудницу скорой помощи избили во время вызова в Нижнем Новгороде, у нее черепно-мозговая травма, сообщила региональная трудовая инспекция.
"Вечером 14 апреля около 22.50 на улице 40 лет Победы в Приокском районе 26-летняя медсестра станции скорой медицинской помощи, находясь при исполнении служебных обязанностей, подверглась нападению со стороны агрессивного гражданина. Преступник нанес работнику телесные повреждения, вследствие чего медсестра была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу", - говорится в сообщении.
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По результатам медицинского обследования у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга и ушибы мягких тканей головы.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, по факту применения насилия в отношении медицинского работника возбуждено уголовное дело.
"В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
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