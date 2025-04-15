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Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз - РИА Новости, 15.04.2025
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Гении Донбасса
 
06:00 15.04.2025 (обновлено: 17:12 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/matusovskiy-2011207221.html
Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз
Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз - РИА Новости, 15.04.2025
Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз
Он сочинил тексты таких культовых песен, как "Подмосковные вечера", "На безымянной высоте", "С чего начинается Родина", "Школьный вальс", "Вместе весело шагать", "Что тебе снится, крейсер „Аврора“". Хиты луганского поэта пели Магомаев, Кобзон, Лещенко, Кристалинская, Шульженко. Но ключевой темой творчества Матусовского оставался родной Донбасс.
2025-04-15T06:00:00+03:00
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донбасс
луганск
русское географическое общество
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Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз
Он сочинил тексты таких культовых песен, как «Подмосковные вечера», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина», «Школьный вальс», «Вместе весело шагать», «Что тебе снится, крейсер „Аврора“». Хиты луганского поэта пели Магомаев, Кобзон, Лещенко, Кристалинская, Шульженко. Но ключевой темой творчества Матусовского оставался родной Донбасс.
audio/mpeg
Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз
Он сочинил тексты таких культовых песен, как «Подмосковные вечера», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина», «Школьный вальс», «Вместе весело шагать», «Что тебе снится, крейсер „Аврора“». Хиты луганского поэта пели Магомаев, Кобзон, Лещенко, Кристалинская, Шульженко. Но ключевой темой творчества Матусовского оставался родной Донбасс.
audio/mpeg
Какую роль в творчестве луганского поэта играла его малая родина — Донбасс. Почему именно стихотворение "Вернулся я на Родину" принесло Матусовскому большую известность. Как Михаил Львович сотрудничал с прозаиком Константином Симоновым и поэтессой Маргаритой Алигер. Когда вышел в свет сборник стихов и прозы "Луганчане". Чему была посвящена первая самостоятельная книга Матусовского "Моя родословная". Как встреча на заводе с поэтами Евгением Долматовским и Ярославом Смеляковым изменила жизнь Михаила Львовича. Какие стихи написал военкор Матусовский во время Великой Отечественной войны. Какие популярные песни родились от совместного творчества Матусовского со знаменитыми композиторами Исааком Дунаевским, Василием Соловьёвым-Седым, Тихоном Хренниковым, Вениамином Баснером, Владимиром Шаинским. Как отзывался о луганском поэте кинорежиссер Эльдар Рязанов.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода доктору филологических наук, доценту кафедры русской филологии и социально-гуманитарных дисциплин Луганской Академии Матусовского Татьяне Дьяковой.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Анастасия КудрявцеваГолос: Константин Волков, Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
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донбасс, луганск, русское географическое общество, подкаст, аудио
Гении Донбасса, Донбасс, Луганск, Русское географическое общество, Подкаст

Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз

Гении Донбасса
Михаил Матусовский. Поэт из Луганска, чьи стихи любил весь Советский Союз
Вчера, 06:00
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Он сочинил тексты таких культовых песен, как "Подмосковные вечера", "На безымянной высоте", "С чего начинается Родина", "Школьный вальс", "Вместе весело шагать", "Что тебе снится, крейсер „Аврора“". Хиты луганского поэта пели Магомаев, Кобзон, Лещенко, Кристалинская, Шульженко. Но ключевой темой творчества Матусовского оставался родной Донбасс.
Какую роль в творчестве луганского поэта играла его малая родина — Донбасс. Почему именно стихотворение "Вернулся я на Родину" принесло Матусовскому большую известность. Как Михаил Львович сотрудничал с прозаиком Константином Симоновым и поэтессой Маргаритой Алигер. Когда вышел в свет сборник стихов и прозы "Луганчане". Чему была посвящена первая самостоятельная книга Матусовского "Моя родословная". Как встреча на заводе с поэтами Евгением Долматовским и Ярославом Смеляковым изменила жизнь Михаила Львовича. Какие стихи написал военкор Матусовский во время Великой Отечественной войны. Какие популярные песни родились от совместного творчества Матусовского со знаменитыми композиторами Исааком Дунаевским, Василием Соловьёвым-Седым, Тихоном Хренниковым, Вениамином Баснером, Владимиром Шаинским. Как отзывался о луганском поэте кинорежиссер Эльдар Рязанов.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода доктору филологических наук, доценту кафедры русской филологии и социально-гуманитарных дисциплин Луганской Академии Матусовского Татьяне Дьяковой.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
_____
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Анастасия Кудрявцева
Голос: Константин Волков, Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
 
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