https://ria.ru/20250415/mat-2011309140.html

Женщина из Канска, убившая троих детей, состоит на учете в психдиспансере

Женщина из Канска, убившая троих детей, состоит на учете в психдиспансере - РИА Новости, 15.04.2025

Женщина из Канска, убившая троих детей, состоит на учете в психдиспансере

Подозревая в убийстве топором трех своих детей жительница красноярского Канска с 2019 года состоит на учете в психдиспансере, в последнее время она часто стала... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:24:00+03:00

2025-04-15T10:24:00+03:00

2025-04-15T13:39:00+03:00

происшествия

канск

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КРАСНОЯРСК, 15 апр – РИА Новости. Подозревая в убийстве топором трех своих детей жительница красноярского Канска с 2019 года состоит на учете в психдиспансере, в последнее время она часто стала уходить из дома, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. В понедельник региональный СК сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения. "По версии следствия… 14 апреля 2025 года женщина находилась дома с 4-летней дочерью и двумя сыновьями в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Еще один ребенок – 7-летний мальчик находился в школе, супруг - на работе. В это время женщина при помощи топора совершила убийство троих детей. Происходящее увидел вернувшийся из школы сын, с которым подозреваемая затем пришла к своим родителям и сообщила о случившемся", - говорится в сообщении. В ходе допросов родственников, по данным регионального СК, стало известно, что около трех недель назад женщина стала периодически уходить из дома в неизвестном направлении, в том числе ночью. Свои уходы она объясняла необходимостью погулять из-за усталости. "Фигурантка с 2019 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере в связи с наличием психического расстройства… Она помещена в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, также будет назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза", - добавляется в сообщении. СК РФ в понедельник сообщал, что следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. Также ранее в пресс-службе регионального СК сообщили РИА Новости, что подозреваемая не может дать показания из-за своего психоэмоционального состояния, она не понимает, что с ней происходит и что она совершила.

https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html

https://ria.ru/20250414/sk-2011214375.html

канск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, канск