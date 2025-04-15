https://ria.ru/20250415/mat-2011298011.html
Мать троих убитых детей в Канске не дает показаний
Мать троих убитых детей в Канске не дает показаний - РИА Новости, 15.04.2025
Мать троих убитых детей в Канске не дает показаний
Девушка из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих своих детей, не может дать показания из-за своего психоэмоционального... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:30:00+03:00
2025-04-15T09:30:00+03:00
2025-04-15T11:17:00+03:00
происшествия
канск
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КРАСНОЯРСК, 15 апр – РИА Новости. Девушка из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих своих детей, не может дать показания из-за своего психоэмоционального состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК."Она не может дать показания в силу своего психоэмоционального состояния, с ней невозможно провести следственные действия", - сказал собеседник, уточнив, что девушка не понимает, что с ней происходит и что она совершила.Также в региональном СК опровергли РИА Новости ранее распространенную в СМИ информацию о том, что девушка не убила четвёртого ребенка, потому что ей не хватило сил. "Недостоверные сплетни", - отметил собеседник.В понедельник региональный СК сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына. Мать - домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения.По информации краевой прокуратуры, во время трагедии четвертый ребенок – семилетний мальчик – находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем.
https://ria.ru/20250414/pokushenie-2011126834.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать троих убитых детей в Канске не дает показаний
Мать троих убитых детей в Канске не дает показаний из-за психического состояния
КРАСНОЯРСК, 15 апр – РИА Новости. Девушка из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих своих детей, не может дать показания из-за своего психоэмоционального состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК.
"Она не может дать показания в силу своего психоэмоционального состояния, с ней невозможно провести следственные действия", - сказал собеседник, уточнив, что девушка не понимает, что с ней происходит и что она совершила.
Также в региональном СК опровергли РИА Новости ранее распространенную в СМИ информацию о том, что девушка не убила четвёртого ребенка, потому что ей не хватило сил. "Недостоверные сплетни", - отметил собеседник.
В понедельник региональный СК
сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына. Мать - домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения.
По информации краевой прокуратуры, во время трагедии четвертый ребенок – семилетний мальчик – находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем.