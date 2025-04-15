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Главе МИД Франции предложили уйти в отставку - РИА Новости, 15.04.2025
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14:08 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/marshal-2011353960.html
Главе МИД Франции предложили уйти в отставку
Главе МИД Франции предложили уйти в отставку - РИА Новости, 15.04.2025
Главе МИД Франции предложили уйти в отставку
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро должен уйти в отставку на фоне "унизительного" кризиса в отношениях с Алжиром, заявила лидер партии "Идентичность и Свобода",... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:08:00+03:00
2025-04-15T14:08:00+03:00
в мире
франция
париж
жан-ноэль барро
алжир (республика)
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро должен уйти в отставку на фоне "унизительного" кризиса в отношениях с Алжиром, заявила лидер партии "Идентичность и Свобода", евродепутат и племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль в своем канале в соцсети X. "После унижения Франции в Африке ситуация с высылкой дипломатов французского посольства в Алжире наносит окончательный удар дипломатии под руководством Жана-Ноэля Барро. После такого провала ему следует уйти в отставку", - написала она. Ранее министерство иностранных дел Алжира подтвердило решение властей выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата и обязать их покинуть территорию страны в течение 48 часов. Барро заявил, что Париж сожалеет об этом решении и даст пропорциональный ответ. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе, после того, как Рабат отказался принять совершивших преступления во Франции алжирцев, которых Париж распорядился депортировать. Также за время, пока Барро является министром иностранных дел, ряд африканских стран денонсировали военные соглашения с Францией и потребовали вывести французский военный контингент с их территорий.
https://ria.ru/20250414/barro-2011092596.html
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франция
париж
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в мире, франция, париж, жан-ноэль барро, алжир (республика)
В мире, Франция, Париж, Жан-Ноэль Барро, Алжир (республика)
Главе МИД Франции предложили уйти в отставку

Маршаль: Барро стоит уйти в отставку из-за кризиса в отношениях с Алжиром

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро должен уйти в отставку на фоне "унизительного" кризиса в отношениях с Алжиром, заявила лидер партии "Идентичность и Свобода", евродепутат и племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль в своем канале в соцсети X.
"После унижения Франции в Африке ситуация с высылкой дипломатов французского посольства в Алжире наносит окончательный удар дипломатии под руководством Жана-Ноэля Барро. После такого провала ему следует уйти в отставку", - написала она.
Ранее министерство иностранных дел Алжира подтвердило решение властей выслать из страны 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников французского посольства и консульских представительств в Алжире персонами нон грата и обязать их покинуть территорию страны в течение 48 часов.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава МИД Франции призвал ввести новые санкции в отношении России
14 апреля, 10:31
Барро заявил, что Париж сожалеет об этом решении и даст пропорциональный ответ.
Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе, после того, как Рабат отказался принять совершивших преступления во Франции алжирцев, которых Париж распорядился депортировать.
Также за время, пока Барро является министром иностранных дел, ряд африканских стран денонсировали военные соглашения с Францией и потребовали вывести французский военный контингент с их территорий.
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях
3 апреля, 20:26
 
В миреФранцияПарижЖан-Ноэль БарроАлжир (республика)
 
 
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