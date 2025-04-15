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Задолго до Маска: амбициозный план Королева полететь на Марс

Задолго до Маска: амбициозный план Королева полететь на Марс - РИА Новости, 15.04.2025

Задолго до Маска: амбициозный план Королева полететь на Марс

Задолго до американского предпринимателя Илона Маска, мечтающего о полете на Марс, идея отправить космонавтов на Красную планету появилась у великого советского РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:35:00+03:00

2025-04-15T18:35:00+03:00

2025-04-15T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Задолго до американского предпринимателя Илона Маска, мечтающего о полете на Марс, идея отправить космонавтов на Красную планету появилась у великого советского ученого Сергея Королева. Полет был запланирован на 1971-й, в год, когда Маск только родился. К сожалению, планам главного конструктора не суждено было сбыться. Что ему помешало - в материале РИА Новости.Под грифом "Совершенно секретно"Несмотря на то, что Королев был одним из самых прагматичных специалистов своего времени, он всегда мечтал о полетах на другие планеты.Четвертого июня 1960-го под грифом "Совершенно секретно. Особой важности" было принято историческое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О плане освоения космического пространства на 1960 год и первую половину 1961 года".Обычно внимания исследователей космонавтики привлекает первый пункт приложения к этому постановлению, касающийся космического корабля "Восток", на котором "в первой половине 1961 года" состоялся первый полет человека в космос.Однако следом за первым пунктом шло еще шесть, и уже второй выглядит весьма впечатляюще: "Создание на базе ракеты Р-7 четырехступенчатого носителя, который позволит осуществить полеты автоматических станций к ближайшим планетам… В сентябре или первой половине октября 1960 года осуществить запуск объекта "М" с целью достижения района Марса, фотографирования его поверхности, передачи изображения на Землю, проведения ряда научных исследований".Как видим, к межпланетным путешествиям готовились весьма серьезно, и даже началось проектирование тяжелого межпланетного корабля (ТМК) для полета на Марс.Три года в космосеБыла определена даже точная дата полета: старт 8 июня 1971 года в день великого противостояния, когда планеты сближаются на наименьшее расстояние, а возвращение на Землю — 10 июля 1974 года.Исследования вели параллельно две группы конструкторов под руководством Глеба Юрьевича Максимова и Константина Петровича Феоктистова.При разработке ТМК ученые столкнулись с серьезной проблемой жизнеобеспечения экипажа во время длительного перелета на Марс.Группа Максимова предложила использовать замкнутый биолого-технический комплекс (ЗБТК), по которому ресурсы возобновляются благодаря круговороту веществ, потребляемых и выделяемых экипажем.Вода из пота и мочиПитьевую воду собирались получать главным образом путем "выпотевания" из выдыхаемой космонавтами влаги с последующей ее очисткой ионообменными смолами.Техническую воду предполагалось восстанавливать из мочи экипажа с помощью различных физико-химических и биологических процессов. Для регенерации кислорода из выделяемого космонавтами углекислого газа должны были применяться контейнеры с хлореллой.Запасы пищи планировали хранить в сублимированном виде. Для пополнения рациона экипаж должен был выращивать овощи в бортовой гидропонной оранжерее, что, как считалось, позволило бы сэкономить от 20 до 50% по массе продуктовых запасов.Для вывода на околоземную орбиту тяжелой орбитальной станции массой 75 тонн с перспективой обеспечения сборки тяжелого межпланетного корабля для полетов к Венере и Марсу рассчитывали построить советскую ракету-носитель сверхтяжелого класса Н-1.Первые неудачи и смерть главного конструктораВпрочем, от слов и проектов довольно быстро попытались приступить к делу. Первого ноября 1962-го была запущена автоматическая межпланетная станция "Марс-1" - первый в истории космический аппарат, полетевший к Красной планете. Хотя ее полет и дал первые данные о физических свойствах космического пространства между орбитами Земли и Марса, закончился он неудачей - с аппаратом потеряли связь.А позже все четыре испытательных запуска Н-1 провалились на этапе работы первой ступени.В 1966 году Королев внезапно скончался, и советская космонавтика буквально "осиротела" без авторитетного и напористого руководителя.Были ли осуществимы грандиозные планы советской науки? Вполне возможно. После полета в космос Юрия Гагарина президент США Джон Кеннеди сделал заявление, которое многие тогда не восприняли всерьез: "Мы решили покорить Луну именно в этом десятилетии". На тот момент США еще не запустили человека на орбиту.К сожалению, история не знает сослагательного наклонения, и планы Сергея Королева так и остались несбыточными мечтами.

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марс, космос - риа наука, земля, сша, сергей королев, илон маск, юрий гагарин (космонавт)