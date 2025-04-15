https://ria.ru/20250415/magadan-2011342630.html

Житель Магадана получил срок за призывы к терактам

Житель Магадана получил срок за призывы к терактам - РИА Новости, 15.04.2025

Житель Магадана получил срок за призывы к терактам

Суд в Магадане приговорил местного жителя, призывавшего к совершению терактов в России в интересах Украины, к 6,5 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:49:00+03:00

2025-04-15T12:49:00+03:00

2025-04-15T12:49:00+03:00

происшествия

россия

украина

магадан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011333265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_107a8d91f6e9a53aa83bd8a458bb4134.jpg

МАГАДАН, 15 апр - РИА Новости. Суд в Магадане приговорил местного жителя, призывавшего к совершению терактов в России в интересах Украины, к 6,5 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. На видео, которое имеется в распоряжении агентства, показан момент задержания и суда над обвиняемым. Мужчину взяли в его квартире, разработку и задержание провели оперативники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и управления ФСБ России по Магаданской области. "За призывы к осуществлению на территории России терактов в интересах Украины житель Магадана приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. В течение 2024 года магаданец, поддерживающий Украину, с использованием интернета неоднократно призывал общественность к революции в России путём террора", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html

россия

украина

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Моменты задержания и суда над жителем Магадана, обвиняемого в призывах к терактам Суд в Магадане приговорил местного жителя, призывавшего к совершению терактов в России в интересах Украины, к 6,5 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. На видео, имеющемся в распоряжении агентства, - моменты задержания и суда над обвиняемым. Разработку и задержание провели оперативники Пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району и управления ФСБ по Магаданской области. 2025-04-15T12:49 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)