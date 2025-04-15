https://ria.ru/20250415/magadan-2011342630.html
Житель Магадана получил срок за призывы к терактам
Житель Магадана получил срок за призывы к терактам - РИА Новости, 15.04.2025
Житель Магадана получил срок за призывы к терактам
Суд в Магадане приговорил местного жителя, призывавшего к совершению терактов в России в интересах Украины, к 6,5 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:49:00+03:00
2025-04-15T12:49:00+03:00
2025-04-15T12:49:00+03:00
происшествия
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МАГАДАН, 15 апр - РИА Новости. Суд в Магадане приговорил местного жителя, призывавшего к совершению терактов в России в интересах Украины, к 6,5 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. На видео, которое имеется в распоряжении агентства, показан момент задержания и суда над обвиняемым. Мужчину взяли в его квартире, разработку и задержание провели оперативники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и управления ФСБ России по Магаданской области. "За призывы к осуществлению на территории России терактов в интересах Украины житель Магадана приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. В течение 2024 года магаданец, поддерживающий Украину, с использованием интернета неоднократно призывал общественность к революции в России путём террора", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html
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Моменты задержания и суда над жителем Магадана, обвиняемого в призывах к терактам
Суд в Магадане приговорил местного жителя, призывавшего к совершению терактов в России в интересах Украины, к 6,5 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
На видео, имеющемся в распоряжении агентства, - моменты задержания и суда над обвиняемым.
Разработку и задержание провели оперативники Пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району и управления ФСБ по Магаданской области.
2025-04-15T12:49
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Магадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Магадана получил срок за призывы к терактам
Житель Магадана получил 6,5 года за призывы к терактам в интересах Украины