Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину
Лукашенко на встрече с Нарышкиным попросил передать добрые пожелания Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, что важно сверить часы и посоветоваться по ряду тем, а также обсудить политические вопросы в этой "турбулентной ситуации".
"Всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с Нарышкиным.
Он добавил, что также стоит обсудить "ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации".
"Думаю, для меня будет важной ваша точка зрения", - добавил белорусский президент.
Он поблагодарил Нарышкина за приезд в Белоруссию, ради которого тот "смог оторваться от дел" в России. Президент Белоруссии попросил главу СВР по возвращении в РФ передать президенту России Владимиру Путину самые добрые пожелания, хотя, как заметил Лукашенко, главы государств часто общаются по телефону.
"Тем не менее это будет к месту в силу наших отношений", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии
12 апреля, 14:08