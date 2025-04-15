https://ria.ru/20250415/lukashenko-2011322921.html

Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину

Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину - РИА Новости, 15.04.2025

Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, что важно сверить часы и... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:24:00+03:00

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, что важно сверить часы и посоветоваться по ряду тем, а также обсудить политические вопросы в этой "турбулентной ситуации"."Всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с Нарышкиным.Он добавил, что также стоит обсудить "ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации"."Думаю, для меня будет важной ваша точка зрения", - добавил белорусский президент.Он поблагодарил Нарышкина за приезд в Белоруссию, ради которого тот "смог оторваться от дел" в России. Президент Белоруссии попросил главу СВР по возвращении в РФ передать президенту России Владимиру Путину самые добрые пожелания, хотя, как заметил Лукашенко, главы государств часто общаются по телефону."Тем не менее это будет к месту в силу наших отношений", - сказал глава белорусского государства.

https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011325945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире