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Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину - РИА Новости, 15.04.2025
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11:24 15.04.2025 (обновлено: 12:23 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/lukashenko-2011322921.html
Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину
Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину - РИА Новости, 15.04.2025
Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, что важно сверить часы и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:24:00+03:00
2025-04-15T12:23:00+03:00
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, что важно сверить часы и посоветоваться по ряду тем, а также обсудить политические вопросы в этой "турбулентной ситуации"."Всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с Нарышкиным.Он добавил, что также стоит обсудить "ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации"."Думаю, для меня будет важной ваша точка зрения", - добавил белорусский президент.Он поблагодарил Нарышкина за приезд в Белоруссию, ради которого тот "смог оторваться от дел" в России. Президент Белоруссии попросил главу СВР по возвращении в РФ передать президенту России Владимиру Путину самые добрые пожелания, хотя, как заметил Лукашенко, главы государств часто общаются по телефону."Тем не менее это будет к месту в силу наших отношений", - сказал глава белорусского государства.
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011325945.html
https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010878904.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину

Лукашенко на встрече с Нарышкиным попросил передать добрые пожелания Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, что важно сверить часы и посоветоваться по ряду тем, а также обсудить политические вопросы в этой "турбулентной ситуации".
"Всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с Нарышкиным.
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Он добавил, что также стоит обсудить "ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации".
"Думаю, для меня будет важной ваша точка зрения", - добавил белорусский президент.
Он поблагодарил Нарышкина за приезд в Белоруссию, ради которого тот "смог оторваться от дел" в России. Президент Белоруссии попросил главу СВР по возвращении в РФ передать президенту России Владимиру Путину самые добрые пожелания, хотя, как заметил Лукашенко, главы государств часто общаются по телефону.
"Тем не менее это будет к месту в силу наших отношений", - сказал глава белорусского государства.
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