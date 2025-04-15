https://ria.ru/20250415/livan-2011470781.html
В Ливане прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы
В Ливане прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В Ливане прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы
Торжественно мероприятие в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в городе Бааклин в 45... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:56:00+03:00
2025-04-15T22:56:00+03:00
2025-04-15T22:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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александр сорокин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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БААКЛИН (Ливан), 15 апр - РИА Новости. Торжественно мероприятие в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в городе Бааклин в 45 километрах к юго-востоку от ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. В парке Национальной библиотеки города Бааклин были высажены саженцы туи. В мероприятии приняли участие местные жители, представители городской администрации, дипломаты посольства России в Ливане, руководитель представительства Россотрудничества и российские соотечественники. "Такие акции, как "Сад памяти", играют ключевую роль в сохранении исторической правды и преемственности поколений. Они напоминают нам о жертвах, принесенных во имя мира, и объединяют народы в борьбе против любых попыток переписать историю. Для нас большая честь проводить эту инициативу в Ливане, где так бережно относятся к памяти о Второй мировой войне", - рассказал агентству руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин. Мэр Бааклина Абдалла Хусайни в свою очередь рассказал РИА Новости о своей гордости в отношении России. "Мы гордимся Россией и ее стремлением делиться с миром знаниями, культурой и историей. Память о победе над фашизмом для нас так же важна, как и для народов России. Мы с вами до конца", - сказал Хусайни. В рамках дальнейшего сотрудничества запланированы показ российского фильма "Т-34" и посадка еще 20 деревьев в знак укрепления дружбы между народами России и Ливана.
https://ria.ru/20250415/ararat-2011469840.html
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россия, ливан, александр сорокин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ливан, Александр Сорокин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ливане прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы
В ливанском Бааклине в рамках акции "Сад памяти" высадили саженцы туи