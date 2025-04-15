https://ria.ru/20250415/lazareva-2011354594.html

Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма

Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 15.04.2025

Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной на 6,5 года за оправдание терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:52:00+03:00

2025-04-15T13:52:00+03:00

2025-04-15T15:37:00+03:00

происшествия

россия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной на 6,5 года за оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции."Апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда", — сказал собеседник агентства.Второй западный окружной военный суд вынес приговор Лазаревой* 24 декабря прошлого года. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат в ходе прений сторон просил оправдать ее.Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.Ее обвинили по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета").Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20250415/poperechnyy-2011288082.html

https://ria.ru/20250414/bortnikov-2011082353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, татьяна лазарева