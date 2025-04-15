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Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2025
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00:17 15.04.2025 (обновлено: 00:45 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/lavrov_obschee-2011267156.html
Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров
Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2025
Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров
Москва знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД Сергей РИА Новости, 15.04.2025
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Москва знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД Сергей Лавров.&quot;Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) &quot;сделки&quot;, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную &quot;ловушку&quot;, — сказал онКак отметил министр, внешняя политика Трампа основана на отстаивании национальных интересов США, однако американский президент готов к диалогу с другими странами, когда эти интересы совпадают. Подобный подход Лавров счел прагматичным и заслуживающим разговора.В то же время глава МИД подчеркнул, что после восстановления отношений с Вашингтоном Москва не должна допустить повторной зависимости в экономической, технической, военной и прочих сферах."Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт".Другие заявления Лаврова:"Это торгаши, у которых нет ничего святого".&quot;Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России&quot;."Главное – есть желание с обеих сторон, несмотря на проблемы и несовпадение национальных интересов по целому ряду вопросов международной повестки (может быть, даже по большинству). Необходимо встречаться как воспитанные, вежливые люди и слушать друг друга. Это и происходит"."Вы что, опять хотите "пятилетку" за три года? Хотеть не вредно".
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011265059.html
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сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, В мире

Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Москва знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД Сергей Лавров.
«

"Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) "сделки", мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную "ловушку", — сказал он

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Как отметил министр, внешняя политика Трампа основана на отстаивании национальных интересов США, однако американский президент готов к диалогу с другими странами, когда эти интересы совпадают. Подобный подход Лавров счел прагматичным и заслуживающим разговора.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана
Вчера, 23:56
В то же время глава МИД подчеркнул, что после восстановления отношений с Вашингтоном Москва не должна допустить повторной зависимости в экономической, технической, военной и прочих сферах.
«
"Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Другие заявления Лаврова:
  • киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже".
«
"Это торгаши, у которых нет ничего святого".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
министр иностранных дел
  • Москва при обсуждении с Западом любых схем, касающихся урегулирования конфликта, настаивает на проверке "чистоплотности" Киева;
  • Европа хочет найти вместо Владимира Зеленского "новенького полуфюрера", который "будет менее зависимым от различных субстанций".
«

"Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
министр иностранных дел
  • Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится;
  • Москва не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции;
  • Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине;
  • российская сторона не получала от Белого дома предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате;
  • администрация Дональда Трампа отнеслась к отсутствию диалога с Москвой как к "идиотизму", доставшемуся в наследство от команды Джо Байдена;
  • у Москвы и Вашингтона есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств и решению проблем выдачи виз дипломатам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров
Вчера, 22:26
«
"Главное – есть желание с обеих сторон, несмотря на проблемы и несовпадение национальных интересов по целому ряду вопросов международной повестки (может быть, даже по большинству). Необходимо встречаться как воспитанные, вежливые люди и слушать друг друга. Это и происходит".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
министр иностранных дел
  • Начало работы посольства США в Москве и начало выполнения им функция, например по выдаче виз, нельзя привязать к конкретной дате.
«
"Вы что, опять хотите "пятилетку" за три года? Хотеть не вредно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ
Вчера, 16:20
 
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