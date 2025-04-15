Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Москва знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД Сергей Лавров.
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"Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) "сделки", мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную "ловушку", — сказал он
В то же время глава МИД подчеркнул, что после восстановления отношений с Вашингтоном Москва не должна допустить повторной зависимости в экономической, технической, военной и прочих сферах.
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"Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт".
Другие заявления Лаврова:
- киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже".
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"Это торгаши, у которых нет ничего святого".
- Москва при обсуждении с Западом любых схем, касающихся урегулирования конфликта, настаивает на проверке "чистоплотности" Киева;
- Европа хочет найти вместо Владимира Зеленского "новенького полуфюрера", который "будет менее зависимым от различных субстанций".
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"Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России".
- Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится;
- Москва не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции;
- Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине;
- российская сторона не получала от Белого дома предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате;
- администрация Дональда Трампа отнеслась к отсутствию диалога с Москвой как к "идиотизму", доставшемуся в наследство от команды Джо Байдена;
- у Москвы и Вашингтона есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств и решению проблем выдачи виз дипломатам.
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"Главное – есть желание с обеих сторон, несмотря на проблемы и несовпадение национальных интересов по целому ряду вопросов международной повестки (может быть, даже по большинству). Необходимо встречаться как воспитанные, вежливые люди и слушать друг друга. Это и происходит".
- Начало работы посольства США в Москве и начало выполнения им функция, например по выдаче виз, нельзя привязать к конкретной дате.
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"Вы что, опять хотите "пятилетку" за три года? Хотеть не вредно".