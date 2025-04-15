https://ria.ru/20250415/lavrov_obschee-2011267156.html

Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров

Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2025

Россия не позволит США загнать себя в ловушку, заявил Лавров

Москва знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД Сергей РИА Новости, 15.04.2025

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Москва знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, заявил в интервью "Коммерсанту" глава МИД Сергей Лавров."Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) "сделки", мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную "ловушку", — сказал онКак отметил министр, внешняя политика Трампа основана на отстаивании национальных интересов США, однако американский президент готов к диалогу с другими странами, когда эти интересы совпадают. Подобный подход Лавров счел прагматичным и заслуживающим разговора.В то же время глава МИД подчеркнул, что после восстановления отношений с Вашингтоном Москва не должна допустить повторной зависимости в экономической, технической, военной и прочих сферах."Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт".Другие заявления Лаврова:"Это торгаши, у которых нет ничего святого"."Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России"."Главное – есть желание с обеих сторон, несмотря на проблемы и несовпадение национальных интересов по целому ряду вопросов международной повестки (может быть, даже по большинству). Необходимо встречаться как воспитанные, вежливые люди и слушать друг друга. Это и происходит"."Вы что, опять хотите "пятилетку" за три года? Хотеть не вредно".

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011265059.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html

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сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, в мире