Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 200 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2270 боевых бронированных машин, 2717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.