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Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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14:16 15.04.2025 (обновлено: 14:33 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011359418.html
Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.04.2025
Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 200 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:16:00+03:00
2025-04-15T14:33:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 200 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет, сообщило во вторник Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2270 боевых бронированных машин, 2717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279000.html
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технологии, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 200 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Су-34 бомбами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курском приграничье
Вчера, 05:09
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2270 боевых бронированных машин, 2717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки
Вчера, 13:55
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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