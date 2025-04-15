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Жители Курска, чье имущество пострадало от атаки БПЛА ВСУ, получат выплаты - РИА Новости, 15.04.2025
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14:08 15.04.2025 (обновлено: 14:19 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011357708.html
Жители Курска, чье имущество пострадало от атаки БПЛА ВСУ, получат выплаты
Жители Курска, чье имущество пострадало от атаки БПЛА ВСУ, получат выплаты - РИА Новости, 15.04.2025
Жители Курска, чье имущество пострадало от атаки БПЛА ВСУ, получат выплаты
Жители Курска, чье имущество пострадало от ночной атаки беспилотников ВСУ, получат по 75 тысяч рублей, а в случае полной утраты - по 150 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:08:00+03:00
2025-04-15T14:19:00+03:00
курск
жилье
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Курска, чье имущество пострадало от ночной атаки беспилотников ВСУ, получат по 75 тысяч рублей, а в случае полной утраты - по 150 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее власти региона сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск."Какие решения приняты на данный момент: люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тысяч рублей. В случае полной утраты — по 150 тысяч, а также 65 тысяч в месяц, по аналогии с жителями приграничья; определимся с местами в ПВР, которые предложим людям, отказавшимся ехать к родственникам. Для тех, кто будет снимать жилье, будем аренду компенсировать", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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Последствия атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске
После атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске в некоторых квартирах разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы, передает корреспондент РИА Новости
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курск, жилье, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Курск, Жилье, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Жители Курска, чье имущество пострадало от атаки БПЛА ВСУ, получат выплаты

Хинштейн: жители Курска, чье имущество пострадало от атаки ВСУ, получат выплаты

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Курска, чье имущество пострадало от ночной атаки беспилотников ВСУ, получат по 75 тысяч рублей, а в случае полной утраты - по 150 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее власти региона сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск.
"Какие решения приняты на данный момент: люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тысяч рублей. В случае полной утраты — по 150 тысяч, а также 65 тысяч в месяц, по аналогии с жителями приграничья; определимся с местами в ПВР, которые предложим людям, отказавшимся ехать к родственникам. Для тех, кто будет снимать жилье, будем аренду компенсировать", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Хинштейн назвал удар беспилотников по Курску беспрецедентно жестоким
Вчера, 09:45
 
КурскЖильеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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