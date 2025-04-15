https://ria.ru/20250415/kursk-2011357513.html

При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений

При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений - РИА Новости, 15.04.2025

При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений

Наряду с многоквартирным домами в Курске после атаки ВСУ различные повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них выгорели, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:07:00+03:00

2025-04-15T14:07:00+03:00

2025-04-15T14:19:00+03:00

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КУРСК, 15 апр – РИА Новости. Наряду с многоквартирным домами в Курске после атаки ВСУ различные повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них выгорели, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что власти осмотрели три повреждённых во время атаки БПЛА многоквартирных дома. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий. Сейчас территория оцеплена, там работают сапёры, отметил врио губернатора."По предварительной информации, наряду с МКД (многоквартирными домами – ред.), различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, 5 из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать", - написал Хинштейн.

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курск, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия