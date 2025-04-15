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При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 15.04.2025 (обновлено: 14:19 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011357513.html
При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений
При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений - РИА Новости, 15.04.2025
При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений
Наряду с многоквартирным домами в Курске после атаки ВСУ различные повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них выгорели, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:07:00+03:00
2025-04-15T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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КУРСК, 15 апр – РИА Новости. Наряду с многоквартирным домами в Курске после атаки ВСУ различные повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них выгорели, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что власти осмотрели три повреждённых во время атаки БПЛА многоквартирных дома. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий. Сейчас территория оцеплена, там работают сапёры, отметил врио губернатора."По предварительной информации, наряду с МКД (многоквартирными домами – ред.), различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, 5 из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать", - написал Хинштейн.
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курск, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений

При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений, пять из них выгорели

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КУРСК, 15 апр – РИА Новости. Наряду с многоквартирным домами в Курске после атаки ВСУ различные повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них выгорели, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что власти осмотрели три повреждённых во время атаки БПЛА многоквартирных дома. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий. Сейчас территория оцеплена, там работают сапёры, отметил врио губернатора.
"По предварительной информации, наряду с МКД (многоквартирными домами – ред.), различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, 5 из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать", - написал Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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