https://ria.ru/20250415/kursk-2011308746.html

Около тысячи человек остались без электричества в Курске

Около тысячи человек остались без электричества в Курске - РИА Новости, 15.04.2025

Около тысячи человек остались без электричества в Курске

Порядка тысячи потребителей остались без электричества в Железнодорожном округе Курска после атаки БПЛА на город, сообщила пресс-служба компании "Россети... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:31:00+03:00

2025-04-15T10:31:00+03:00

2025-04-15T12:49:00+03:00

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КУРСК, 15 апр – РИА Новости. Порядка тысячи потребителей остались без электричества в Железнодорожном округе Курска после атаки БПЛА на город, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". "Ночью 15 апреля в Курской области в результате массированной атаки БПЛА порядка 1000 бытовых потребителей остались без электроснабжения в Железнодорожном округе Курска", - говорится в сообщении. Сообщается, что нарушение электроснабжения произошло после атаки БПЛА на Курск. "Также в целях безопасности было отключено электроснабжение пострадавших от прилётов многоквартирных домов на улицах Заводская, Орловская, Веспремская", - информирует компания. Над ликвидацией последствий атаки работают 40 энергетиков, задействовано 13 единиц спецтехники. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в максимально короткие сроки, подчеркивают в "Россети Центр".

https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html

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происшествия, жкх, курск, курская область