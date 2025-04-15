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Около тысячи человек остались без электричества в Курске
Около тысячи человек остались без электричества в Курске - РИА Новости, 15.04.2025
Около тысячи человек остались без электричества в Курске
Порядка тысячи потребителей остались без электричества в Железнодорожном округе Курска после атаки БПЛА на город, сообщила пресс-служба компании "Россети... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:31:00+03:00
2025-04-15T10:31:00+03:00
2025-04-15T12:49:00+03:00
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КУРСК, 15 апр – РИА Новости. Порядка тысячи потребителей остались без электричества в Железнодорожном округе Курска после атаки БПЛА на город, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". "Ночью 15 апреля в Курской области в результате массированной атаки БПЛА порядка 1000 бытовых потребителей остались без электроснабжения в Железнодорожном округе Курска", - говорится в сообщении. Сообщается, что нарушение электроснабжения произошло после атаки БПЛА на Курск. "Также в целях безопасности было отключено электроснабжение пострадавших от прилётов многоквартирных домов на улицах Заводская, Орловская, Веспремская", - информирует компания. Над ликвидацией последствий атаки работают 40 энергетиков, задействовано 13 единиц спецтехники. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в максимально короткие сроки, подчеркивают в "Россети Центр".
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происшествия, жкх, курск, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Курск, Курская область
Около тысячи человек остались без электричества в Курске
Около тысячи потребителей остались без электричества после атаки БПЛА на Курск