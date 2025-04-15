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СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск - РИА Новости, 15.04.2025
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10:04 15.04.2025 (обновлено: 12:48 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011304187.html
СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск
СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск - РИА Новости, 15.04.2025
СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск
СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:04:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
курск
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.&quot;Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки ВФУ на жилые дома Курска. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте. &lt;...&gt; В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению&quot;, — сказала она.Петренко отметила, что военные следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Сегодня региональные власти сообщили, что Курск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Погибла пожилая мирная жительница, еще девять человек пострадали. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
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Работа следователей после массированной атаки украинских БПЛА на Курск
Дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщили в СК. Военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курск
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Курск
СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск

СК возбудил дело о теракте после массовой атаки украинских дронов на Курск

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«

"Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки ВФУ на жилые дома Курска. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте. <...> В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", — сказала она.

© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
1 из 3
© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
2 из 3
© Фото : Правительство Курской области

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
3 из 3

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами.

© Фото : Правительство Курской области
1 из 3

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
2 из 3

Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске.

© Фото : Правительство Курской области
3 из 3
Петренко отметила, что военные следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

Как уточняли в правительстве Курской области, в качестве поражающих элементов в беспилотниках использовались стальные шары.

Сегодня региональные власти сообщили, что Курск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Погибла пожилая мирная жительница, еще девять человек пострадали.
Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.
По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
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