https://ria.ru/20250415/kursk-2011304187.html

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск - РИА Новости, 15.04.2025

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Курск

СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:04:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

курск

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки ВФУ на жилые дома Курска. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте. <...> В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", — сказала она.Петренко отметила, что военные следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Сегодня региональные власти сообщили, что Курск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Погибла пожилая мирная жительница, еще девять человек пострадали. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.

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курск

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Варвара Скокшина

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Работа следователей после массированной атаки украинских БПЛА на Курск Дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщили в СК. Военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры 2025-04-15T10:04 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курск