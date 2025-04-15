Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску
Мирошник назвал массированный удар дронов по Курску циничным действием
© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Массированный удар украинских дронов по Курску - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"Последствия самого массированного удара украинских дронов по Курской области. Сейчас спасатели отселяют жителей из трех многоэтажных домов, получивших наибольшее число повреждений. На фоне речей о стремлении к миру - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения нацистского режима Зеленского", - написал Мирошник.
Он также разместил фотографии последствий удара.
Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.