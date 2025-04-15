https://ria.ru/20250415/kursk-2011297445.html

Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску

Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску - РИА Новости, 15.04.2025

Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску

Массированный удар украинских дронов по Курску - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского, заявил посол МИД... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:27:00+03:00

2025-04-15T09:27:00+03:00

2025-04-15T12:47:00+03:00

курск

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Массированный удар украинских дронов по Курску - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале."Последствия самого массированного удара украинских дронов по Курской области. Сейчас спасатели отселяют жителей из трех многоэтажных домов, получивших наибольшее число повреждений. На фоне речей о стремлении к миру - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения нацистского режима Зеленского", - написал Мирошник.Он также разместил фотографии последствий удара.Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011295327.html

https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курск, происшествия