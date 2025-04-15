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Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску - РИА Новости, 15.04.2025
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09:27 15.04.2025 (обновлено: 12:47 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011297445.html
Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску
Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску - РИА Новости, 15.04.2025
Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску
Массированный удар украинских дронов по Курску - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского, заявил посол МИД... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:27:00+03:00
2025-04-15T12:47:00+03:00
курск
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Массированный удар украинских дронов по Курску - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале."Последствия самого массированного удара украинских дронов по Курской области. Сейчас спасатели отселяют жителей из трех многоэтажных домов, получивших наибольшее число повреждений. На фоне речей о стремлении к миру - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения нацистского режима Зеленского", - написал Мирошник.Он также разместил фотографии последствий удара.Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011295327.html
https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html
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курск, происшествия
Курск, Происшествия
Мирошник прокомментировал массированный удар украинских дронов по Курску

Мирошник назвал массированный удар дронов по Курску циничным действием

© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Правительство Курской области
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Массированный удар украинских дронов по Курску - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"Последствия самого массированного удара украинских дронов по Курской области. Сейчас спасатели отселяют жителей из трех многоэтажных домов, получивших наибольшее число повреждений. На фоне речей о стремлении к миру - это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения нацистского режима Зеленского", - написал Мирошник.
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Вчера, 09:23
Он также разместил фотографии последствий удара.
Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 109 беспилотников.
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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