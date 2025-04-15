Рейтинг@Mail.ru
В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kursk-2011295327.html
В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА
В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА
Горячую линию запустили в Курске после ночной атаки беспилотников ВСУ на город, сообщает пресс-служба прокуратуры области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:23:00+03:00
2025-04-15T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916072674_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_711388ca7df6d18353abbe3a461b88a9.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Горячую линию запустили в Курске после ночной атаки беспилотников ВСУ на город, сообщает пресс-служба прокуратуры области в своем Telegram-канале. Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. "Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам. По указанию прокурора Курской области Алексея Цуканова прокуроры городских округов осуществляют личный контроль за ситуацией на местах. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916072674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9ab42dcec0c30d7cf1f932c1416521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА

Горячую линию запустили в Курске после массированной атаки беспилотников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОператор колл-центра
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Горячую линию запустили в Курске после ночной атаки беспилотников ВСУ на город, сообщает пресс-служба прокуратуры области в своем Telegram-канале.
Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
"Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам. По указанию прокурора Курской области Алексея Цуканова прокуроры городских округов осуществляют личный контроль за ситуацией на местах. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34", - говорится в сообщении.
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Дрон, атаковавший курскую многоэтажку, нес заряд с поражающими элементами
Вчера, 08:39
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала