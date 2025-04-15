https://ria.ru/20250415/kursk-2011295327.html

В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА

В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025

В Курске запустили горячую линию после атаки БПЛА

Горячую линию запустили в Курске после ночной атаки беспилотников ВСУ на город, сообщает пресс-служба прокуратуры области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:23:00+03:00

2025-04-15T09:23:00+03:00

2025-04-15T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Горячую линию запустили в Курске после ночной атаки беспилотников ВСУ на город, сообщает пресс-служба прокуратуры области в своем Telegram-канале. Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. "Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам. По указанию прокурора Курской области Алексея Цуканова прокуроры городских округов осуществляют личный контроль за ситуацией на местах. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html

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происшествия, курск, курская область, вооруженные силы украины