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Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kursk-2011277268.html
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА
Жителей многоквартирного дома на улице Заводской в Курске эвакуировали в здание школы после атаки БПЛА, сообщает исполняющий обязанности главы города Сергей... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:37:00+03:00
2025-04-15T04:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
курск
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома на улице Заводской в Курске эвакуировали в здание школы после атаки БПЛА, сообщает исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров. "По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на месте, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской... Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом", - сказал Котляров в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и дежурные службы. Так же, как и в других частях города, где есть повреждения.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011277143.html
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происшествия, жилье, курск, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Курск, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА

Жителей дома в Курске эвакуировали в здание школы после атаки БПЛА

© Оперштаб Курской областиВ Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Оперштаб Курской области
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома на улице Заводской в Курске эвакуировали в здание школы после атаки БПЛА, сообщает исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров.
"По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на месте, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской... Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом", - сказал Котляров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и дежурные службы. Так же, как и в других частях города, где есть повреждения.
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов
04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеКурскАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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