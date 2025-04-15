https://ria.ru/20250415/kursk-2011277268.html
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА
Жителей многоквартирного дома на улице Заводской в Курске эвакуировали в здание школы после атаки БПЛА, сообщает исполняющий обязанности главы города Сергей... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:37:00+03:00
2025-04-15T04:37:00+03:00
2025-04-15T04:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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жилье
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александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома на улице Заводской в Курске эвакуировали в здание школы после атаки БПЛА, сообщает исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров. "По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на месте, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской... Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом", - сказал Котляров в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и дежурные службы. Так же, как и в других частях города, где есть повреждения.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011277143.html
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происшествия, жилье, курск, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Курск, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей дома в Курске эвакуировали после атаки БПЛА
Жителей дома в Курске эвакуировали в здание школы после атаки БПЛА