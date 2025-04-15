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В Курске после массированной атаки БПЛА погиб человек - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 15.04.2025 (обновлено: 05:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011275906.html
В Курске после массированной атаки БПЛА погиб человек
В Курске после массированной атаки БПЛА погиб человек - РИА Новости, 15.04.2025
В Курске после массированной атаки БПЛА погиб человек
Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск, в нескольких домах начались пожары, атаке... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:17:00+03:00
2025-04-15T05:21:00+03:00
курск
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск, в нескольких домах начались пожары, атаке подвергся и гараж скорой помощи, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале."Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина...", — говорится в сообщении.Еще девять человек пострадали, у них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Пострадавших госпитализировали.В нескольких домах после атаки начались пожары. В частности, в многоэтажке на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этаж, возгорание удалось локализовать. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.Пожар также начался на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС. Жильцов этих домов также разместили в ПВР. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников.Кроме того, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011234682.html
https://ria.ru/20250415/bespilotnik-2011274678.html
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курск
Курск, Специальная военная операция на Украине
В Курске после массированной атаки БПЛА погиб человек

В Курске после атаки БПЛА погибла женщина, девять человек пострадали

© Оперштаб Курской областиВ Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Оперштаб Курской области
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск, в нескольких домах начались пожары, атаке подвергся и гараж скорой помощи, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина...", — говорится в сообщении.
Еще девять человек пострадали, у них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Пострадавших госпитализировали.
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В нескольких домах после атаки начались пожары. В частности, в многоэтажке на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этаж, возгорание удалось локализовать. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.
Пожар также начался на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС. Жильцов этих домов также разместили в ПВР. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников.
Кроме того, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурск
 
 
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