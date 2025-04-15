https://ria.ru/20250415/kursk-2011273947.html

Над Курском прогремела серия взрывов

Над Курском прогремела серия взрывов - РИА Новости, 15.04.2025

Над Курском прогремела серия взрывов

Над Курском прогремела серия мощных взрывов на фоне объявленной на территории Курской области опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T02:58:00+03:00

2025-04-15T02:58:00+03:00

2025-04-15T03:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Над Курском прогремела серия мощных взрывов на фоне объявленной на территории Курской области опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. В небе над Курском прозвучало более двух десятков мощных взрывов, сообщает корреспондент.Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250415/pvo-2011272005.html

курск

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2025

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происшествия, курск