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Над Курском прогремела серия взрывов - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:58 15.04.2025 (обновлено: 03:28 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011273947.html
Над Курском прогремела серия взрывов
Над Курском прогремела серия взрывов - РИА Новости, 15.04.2025
Над Курском прогремела серия взрывов
Над Курском прогремела серия мощных взрывов на фоне объявленной на территории Курской области опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T02:58:00+03:00
2025-04-15T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Над Курском прогремела серия мощных взрывов на фоне объявленной на территории Курской области опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. В небе над Курском прозвучало более двух десятков мощных взрывов, сообщает корреспондент.Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250415/pvo-2011272005.html
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происшествия, курск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск
Над Курском прогремела серия взрывов

Над Курском прогремела серия взрывов на фоне объявленной опасности атаки БПЛА

© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Над Курском прогремела серия мощных взрывов на фоне объявленной на территории Курской области опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Курском прозвучало более двух десятков мощных взрывов, сообщает корреспондент.
Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Работа системы ПВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Курской области работает система ПВО
02:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурск
 
 
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