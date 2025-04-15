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Суд приговорил курьера к четырем годам колонии за кражу у Рязановой - РИА Новости, 15.04.2025
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18:48 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kurer-2011431750.html
Суд приговорил курьера к четырем годам колонии за кражу у Рязановой
Суд приговорил курьера к четырем годам колонии за кражу у Рязановой - РИА Новости, 15.04.2025
Суд приговорил курьера к четырем годам колонии за кражу у Рязановой
Суд приговорил к 4 годам колонии общего режима курьера, принимавшего участие в краже 4 миллионов рублей у народной артистки в Москве, сообщили в столичной... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:48:00+03:00
2025-04-15T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам колонии общего режима курьера, принимавшего участие в краже 4 миллионов рублей у народной артистки в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве официально не называют имени жертвы мошенников, однако в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о звезде фильма "Москва слезам не верит" Раисе Рязановой. В начале декабря курьер по указанию соучастника распечатал присланные ему документы, приехал на улицу Большая Грузинская, где, назвав "кодовое слово", передал ей якобы банковские документы и забрал у нее пакет с 4 миллионами рублей, которые затем передал соучастнику. За это аферисты заплатили курьеру 45 тысяч рублей. "Четыре года лишения свободы назначено судом "криминальному курьеру", принимавшему участие в мошеннической схеме по хищению 4 миллионов рублей у народной артистки РФ… Он осужден за совершение мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)… Отбывать наказание он будет в колонии общего режима", - сказали в прокуратуре Москвы. Также осужденный рассказал, что такой криминальный заработок ему предложил знакомый, который оплатил ему дорогу из Новосибирска в Москву, сообщив, что в мессенджере ему будут приходить указания, которые надо выполнять за деньги. Прокуратура Москвы также напомнила, что сотрудники банков, правоохранительных и госорганов не обзванивают граждан по видеосвязи и никогда не просят снимать деньги со счетов, брать кредиты, продавать квартиры и иное имущество, а также передавать деньги курьерам либо переводить их на якобы "безопасные счета".
https://ria.ru/20241113/moskva-1983452762.html
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происшествия, москва, россия, новосибирск
Происшествия, Москва, Россия, Новосибирск
Суд приговорил курьера к четырем годам колонии за кражу у Рязановой

Курьер, похитивший у Раисы Рязановой 4 миллиона рублей, получил 4 года колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам колонии общего режима курьера, принимавшего участие в краже 4 миллионов рублей у народной артистки в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве официально не называют имени жертвы мошенников, однако в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о звезде фильма "Москва слезам не верит" Раисе Рязановой.
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В начале декабря курьер по указанию соучастника распечатал присланные ему документы, приехал на улицу Большая Грузинская, где, назвав "кодовое слово", передал ей якобы банковские документы и забрал у нее пакет с 4 миллионами рублей, которые затем передал соучастнику. За это аферисты заплатили курьеру 45 тысяч рублей.
«
"Четыре года лишения свободы назначено судом "криминальному курьеру", принимавшему участие в мошеннической схеме по хищению 4 миллионов рублей у народной артистки РФ… Он осужден за совершение мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)… Отбывать наказание он будет в колонии общего режима", - сказали в прокуратуре Москвы.
Также осужденный рассказал, что такой криминальный заработок ему предложил знакомый, который оплатил ему дорогу из Новосибирска в Москву, сообщив, что в мессенджере ему будут приходить указания, которые надо выполнять за деньги.
Прокуратура Москвы также напомнила, что сотрудники банков, правоохранительных и госорганов не обзванивают граждан по видеосвязи и никогда не просят снимать деньги со счетов, брать кредиты, продавать квартиры и иное имущество, а также передавать деньги курьерам либо переводить их на якобы "безопасные счета".
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