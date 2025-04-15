https://ria.ru/20250415/krossover-2011381032.html

В Костроме кроссовер сбил женщину с ребенком

В Костроме кроссовер сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 15.04.2025

В Костроме кроссовер сбил женщину с ребенком

Кроссовер в Костроме, стремясь уйти от столкновения с грузовиком на перекрестке, сбил переходивших дорогу маму с трехлетним ребенком, женщина находится в коме,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:44:00+03:00

2025-04-15T15:44:00+03:00

2025-04-15T16:03:00+03:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Кроссовер в Костроме, стремясь уйти от столкновения с грузовиком на перекрестке, сбил переходивших дорогу маму с трехлетним ребенком, женщина находится в коме, сообщила областная прокуратура. По данным прокуратуры, около девяти утра вторника на перекрестке в Костроме 48-летний водитель Nissan Х-Trail столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением 31-летнего водителя, после чего наехал "на 24-летнюю женщину с трехлетним ребенком, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу". В результате ДТП женщина и ребенок с травмами были доставлены в больницу. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что отец забрал ребенка из больницы, а мама находится в коме. Выясняются все детали произошедшего - по ее словам, водители иномарки и грузовика утверждают, что ехали на зеленый свет светофора. Прокуратура опубликовала видео инцидента. На кадрах Nissan Х-Trail выезжает на перекресток и, стремясь избежать столкновения с грузовиком, ускоряясь, летит вперед, там он сшибает женщину с ребенком, которые переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html

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происшествия, кострома, россия, дтп