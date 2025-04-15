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В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы - РИА Новости, 15.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:23 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kreml-2011349975.html
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к его деду. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:23:00+03:00
2025-04-15T13:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к его деду. "Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Но лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле по поводу того, что Зеленский решил на 9 мая "устроит парад дипломатов", поддерживающих его. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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киев, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), politico, мид украины, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киев, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Politico, МИД Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы

Песков назвал нежелание Зеленского праздновать День Победы неуважением к деду

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к его деду.
"Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Но лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле по поводу того, что Зеленский решил на 9 мая "устроит парад дипломатов", поддерживающих его.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Песков назвал слова Каллас о Дне Победы жесткими
Вчера, 13:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиевРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)PoliticoМИД Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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