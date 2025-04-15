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В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы

В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы - РИА Новости, 15.04.2025

В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к его деду. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:23:00+03:00

2025-04-15T13:23:00+03:00

2025-04-15T13:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

киев

россия

москва

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

politico

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к его деду. "Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Но лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле по поводу того, что Зеленский решил на 9 мая "устроит парад дипломатов", поддерживающих его. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Варвара Скокшина

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