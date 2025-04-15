https://ria.ru/20250415/kreml-2011349975.html
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к его деду. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:23:00+03:00
2025-04-15T13:23:00+03:00
2025-04-15T13:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киев
россия
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к его деду. "Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Но лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая. Это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле по поводу того, что Зеленский решил на 9 мая "устроит парад дипломатов", поддерживающих его. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250415/kallas-2011348590.html
киев
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), politico, мид украины, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киев, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Politico, МИД Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле прокомментировали нежелание Зеленского праздновать День Победы
Песков назвал нежелание Зеленского праздновать День Победы неуважением к деду